Dẫu Tình Yêu Này Biến Mất: Hạnh phúc thật mong manh, hiện tại là quan trọng

HHTO - Câu chuyện tình đẹp trong veo nhưng quá đỗi mong manh trong “Đêm Nay Dẫu Tình Yêu Này Biến Mất Khỏi Thế Gian” khiến người xem không cầm được nước mắt, nhưng đồng thời cũng thấy thêm trân trọng vẻ đẹp của hiện tại.

* Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ nội dung phim

Được làm lại từ phim điện ảnh cùng tên của Nhật Bản, Đêm Nay Dẫu Tình Yêu Này Biến Mất Khỏi Thế Gian (Even If This Love Disappears Tonight) đã làm rung động những con tim lãng mạn bởi một chuyện tình trong trẻo mà quá đỗi mong manh, đồng thời cũng vô cùng dịu dàng và sâu sắc.

Câu chuyện bắt đầu bằng một buổi sáng tưởng chừng bình thường với cô nữ sinh Han Seo Yoon (Shin Shi A), nhưng ánh mắt bối rối cùng rất nhiều những mẩu giấy ghi chú dán trên tường đã hé lộ rằng thế giới của Seo Yoon không bao giờ bình thường được nữa mỗi khi cô ngủ dậy.

Sau một tai nạn, Seo Yoon mắc chứng mất trí nhớ thuận chiều. Cô chỉ còn giữ được những ký ức có trước vụ tai nạn, còn sau tai nạn bộ não của cô như ổ cứng bị lỗi không thể lưu giữ ký ức mới. Cứ sau khi ngủ dậy, toàn bộ ký ức của Seo Yoon đều biến mất. Chứng bệnh này khiến việc tạo dựng các mối quan hệ với Seo Yoon gần như bất khả thi.

Câu chuyện hướng góc nhìn đến một nhân vật khác - cậu bạn Kim Jae Won (Choo Young Woo) hiền lành, tốt bụng, học ngoan ở trường, chăm chỉ ở nhà. Cậu bất bình khi thấy bạn cùng bàn của mình bị một nhóm nam sinh xấu tính bắt nạt nên lên tiếng ngăn cản. Chúng thách Jae Won, nếu cậu dám tỏ tình với Seo Yoon - cô nữ sinh xinh xắn đã từ chối biết bao nam sinh trong trường - thì chúng sẽ tha cho bạn cùng bàn của cậu.

Và thế là một cô nữ sinh xinh xắn, vì muốn mỗi ngày trôi qua của cuộc đời mình sẽ có những điều mới mẻ chứ không chỉ là một vòng lặp nhàm chán, đã nhận lời tỏ tình đột ngột của một cậu nam sinh. Còn một cậu nam sinh, tỏ tình với ý nghĩ rằng hẳn là mình sẽ bị từ chối như bao người khác thôi, nên không khỏi ngỡ ngàng khi người ta đồng ý.

Mối quan hệ giữa Seo Yoon và Jae Won bắt đầu với ba điều luật riêng giữa họ. Đó là chỉ được trò chuyện ngắn gọn, chỉ được nói chuyện với nhau sau khi tan học, và không được có tình cảm thực sự với nhau. Nhưng như tất cả chúng ta đều biết, các điều luật đặt ra là để bị phá vỡ, đặc biệt thường là điều cuối cùng.

Mở đầu với những thước phim trong trẻo, Đêm Nay Dẫu Tình Yêu Này Biến Mất Khỏi Thế Gian đã mang đến những khoảnh khắc nhẹ nhàng, đáng yêu. Mỗi ngày trôi qua của Seo Yoon và Jae Won là một ký ức ngọt ngào, nên thơ, dù chỉ có một người trong số họ thực sự nhớ được điều đó. Nhưng chứng bệnh mất trí nhớ thuận chiều của Seo Yoon luôn chực chờ, như một quả bóng nước treo lơ lửng, khiến người xem cứ thấp thỏm bởi biết rằng dù sớm hay muộn nó cũng sẽ rơi xuống và vỡ tan.

Khi Jae Won khám phá ra bí mật của Seo Yoon, sắc màu của Đêm Nay Dẫu Tình Yêu Này Biến Mất Khỏi Thế Gian trở nên tối hơn một chút, trầm hơn, nhịp phim cũng chậm dần lại. Nhưng bước ngoặt lớn nhất của phim, có thể khiến tất cả đều sững sờ, chính là tiết lộ rằng Jae Won cũng có riêng một bí mật. Đó là lúc thế giới của phim dường như chao nghiêng, cảm xúc vỡ oà, những giọt nước mắt trào ra không thể kìm giữ được.

Bởi chứng mất trí nhớ thuận chiều, Seo Yoon cảm thấy mình không được sống trọn vẹn. Còn Jae Won, cậu sống trong một vòng tròn những điều quen thuộc cả ở trường lẫn ở nhà, nên dù không mắc chứng mất trí nhớ thì cậu cũng chẳng có gì mới mẻ hay đáng nhớ để lưu giữ. Nhưng khi họ ở bên nhau, mọi thứ đã thay đổi. Họ có điều gì đó để mong chờ, cảm thấy cuộc sống xuất hiện nhiều sắc màu, cuộc đời bỗng muôn màu muôn vẻ.

Câu chuyện của Đêm Nay Dẫu Tình Yêu Này Biến Mất Khỏi Thế Gian dường như muốn cho chúng ta hiểu rằng tất cả mọi thứ đều quá mong manh. Dù là ký ức hay cuộc đời, tất cả đều có thể biến mất bất cứ lúc nào. Không cần phải đợi một đêm trôi qua, có khi chỉ cần chớp mắt thôi điều quan trọng ở ngay trước mắt đã không còn thấy nữa.

Chẳng có gì là tồn tại mãi mãi. Không phải ký ức, không phải tình yêu, cũng không phải cuộc sống. Cũng chẳng có gì chắc chắn vào ngày mai. Chỉ có hiện tại là điều hiện hữu rõ ràng và chân thực nhất. Bởi vậy, chúng ta hãy sống trong hiện tại và trân trọng những khoảnh khắc ấy. Dẫu có thể mọi thứ sẽ biến mất khi đêm nay lụi tàn, nhưng đừng để nó ngăn chúng ta tiến về phía trước và sống cuộc đời mình với tất cả trái tim.

Đêm Nay Dẫu Tình Yêu Này Biến Mất Khỏi Thế Gian đã có mặt trên Netflix.