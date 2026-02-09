Single's Inferno 5: Mina Sue - Sung Hun thành đôi, lộ dấu hiệu hẹn hò ngoài đời?

HHTO - Sao nữ đào hoa Mina Sue được đồn đoán "kết đôi" thành công với Sung Hun/ Samuel Lee tại Single's Inferno 5. Nàng hậu có động thái lạ khi bị "soi" hint hẹn hò với mỹ nam giàu có trên Instagram.

Single’s Inferno 5 bước vào giai đoạn cao trào, các bài đăng đồn đoán về khả năng thành đôi của các thí sinh hút lượt tương tác cao trên các diễn đàn mạng xã hội. Trong đó, cái kết của Choi Mina Sue - người chơi có tuyến tình cảm phức tạp nhất mùa giải được quan tâm đặc biệt.

Hết tập 10/12, Hoa hậu Trái Đất chính thức chấm dứt quan hệ mập mờ với Su Been. "Hồng hài nhi" Seung Il kết thúc hứng thú đối với nàng hậu sau buổi hẹn hò đầu tiên trên Đảo Thiên Đường. Theo đó, Mina Sue được cho là chỉ còn lựa chọn duy nhất là Sung Hun - đối tượng mà cô chỉ coi là phương án dự phòng từ đầu chương trình.

Cũng trong tuần phát sóng vừa qua, Sung Hun được Hee Sun chọn đi hẹn hò riêng. Hai người chơi học giỏi phát hiện nhiều điểm chung của đối phương. Các diễn biến này khiến kết quả chung cuộc của Địa Ngục Độc Thân 5 trở nên khó đoán định.

Nhiều đồn đoán trên Reddit/ Xiaohongshu nói rằng Choi Mina Sue - Lee Sung Hun (Samuel Lee) là một trong những cặp đôi end-game. Bộ đôi còn được phỏng đoán là phát triển quan hệ tìm hiểu ngoài đời thật, qua các động thái trên mạng xã hội.

Đầu tháng 2, ê-kíp sản xuất Single’s Inferno 5 chính thức lên tiếng phủ nhận các cáo buộc phản bội trong quá khứ của thí sinh Sung Hun. Nam người chơi sinh năm 2000 sau đó mở lại tài khoản cá nhân.

Cư dân mạng phát hiện Sung Hun và Mina Sue duy trì tương tác qua lại trên các bài đăng của đối phương suốt nhiều tháng qua. Sau khi “mở khóa” Instagram, người xem ùa vào kênh, để lại nhiều bình luận trong bài đăng duy nhất còn lại trên trang cá nhân của anh. Sung Hun “thả tim” nhiều bình luận bảo vệ Mina Sue giữa làn sóng chỉ trích.

Một số người dùng mạng cũng chia sẻ ảnh chụp màn hình cho thấy Sung Hun xem và tương tác các story, video "đẩy thuyền" anh với Mina Sue trên nền tảng này. Hành động khiến không ít khán giả cho rằng nam thí sinh không né tránh tin đồn, thậm chí có phần “ngầm thừa nhận” sự quan tâm đặc biệt dành cho nàng hậu.

Một số “thám tử mạng” chỉ ra những tín hiệu trùng hợp đáng ngờ trong cập nhật thường ngày của cả hai. Mina Sue trở lại với cuộc sống đại học ở Mỹ hậu kết thúc ghi hình Single's Inferno 5. Vài tuần sau đó, sao nữ check-in tại New York.

Cô thậm chí còn tạo một high-light lưu lại ở đầu trang về chuyến đi này. Sung Hun từng tự giới thiệu trong Single's Inferno 5 rằng mình sinh sống và làm việc tại thành phố New York.

Đặc biệt, trong một bức ảnh, bóng dáng phản chiếu trên mặt kính có nhiều nét tương đồng với Sung Hun, từ vóc dáng đến các phụ kiện. Sau khi chi tiết này được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, Mina Sue chỉnh sửa bài đăng, xóa đi hình ảnh gây bàn tán. Động thái này càng khiến đồn đoán bùng lên mạnh mẽ.

Từ chuỗi dữ kiện trên, nhiều khán giả tin rằng Mina Sue và Sung Hun là cặp đôi end-game của Single’s Inferno 5, đồng thời tiếp tục tìm hiểu nhau ngoài đời sau khi rời Đảo Địa Ngục.