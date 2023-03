Nàng tiên cá Halle Bailey chính thức "lên bờ" trong trailer mới nhất

HHT - Disney cho ra mắt trailer chính thức của "The Little Mermaid" dài 2 phút, chia sẻ những hình ảnh đặc sắc của bộ phim chuyển thể gây tranh cãi nhất năm nay.

Trailer chính thức của The Little Mermaid bắt đầu với chi tiết đắt giá nhất của phiên bản gốc và cũng là khởi nguồn của mọi sự kiện sau này: Khoảnh khắc chiếc thuyền của hoàng tử Eric (Jonah Hauer-King đóng) bị đánh chìm bởi cơn bão trên biển và nàng người cá Ariel (Halle Bailey đóng) đã cứu anh. Cô sau đó mặc cho sự can ngăn của vua cha Triton (Javier Bardem đóng) để nghe theo tiếng gọi con tim, thực hiện cuộc giao dịch với mụ phù thủy bạch tuộc Ursula (Melissa McCarthy đóng) để đổi lấy đôi chân và đi tìm tình yêu của đời mình.

Nếu như những gì trong trailer là 100% sự thật, có vẻ Disney sẽ bám sát lấy mạch truyện chính mà không tạo ra quá nhiều sự thay đổi nào liên quan đến nhân vật và bối cảnh. Vua cha vẫn sẽ cấm đoán Ariel, Ursula không tự nhiên “quay xe” mà trở thành người tốt sau ti tỉ chi tiết được “vẽ vời” thêm về “quá khứ bi kịch” của mình.

Phản ứng của khán giả không có gì quá khác biệt so với video "nhá hàng" được tung ra trước đó. Khán giả nước ngoài có vẻ không còn quan tâm lắm tới việc tạo hình Ariel bị khác đi nhiều so với nguyên tác mà chỉ dành lời khen cho giọng hát thiên thần của nữ ca sĩ Halle Bailey. Còn khán giả Việt Nam đa phần... “ái ngại” với việc Disney cố tình làm sai lệch đi bộ phim tuổi thơ đã ăn sâu vào tiềm thức của họ, nhiều người còn tuyên bố sẽ không ủng hộ bộ phim khi ra rạp.

Liệu bộ phim có trở thành “bom tấn” hay lại là cú ngã ngựa tiếp theo của ông lớn phim hoạt hình sau hàng loạt những dự án live-action gây tranh cãi và không nhận được phản hồi tích cực? The Little Mermaid sẽ được chính thức phát hành tại rạp vào ngày 26/5 năm nay. Hãy cùng đón chờ xem Disney sẽ mang lại những gì cho người hâm mộ nhé!