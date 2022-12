Nayeon tiết lộ lý do 9 thành viên của TWICE đồng lòng tái ký hợp đồng với JYP Ent

HHT - Chia sẻ của Nayeon (TWICE) khiến fan xúc động vì tình cảm và sự gắn bó khăng khít của các cô gái.

Mới đây, Cosmopolitan Korea đã đăng video phỏng vấn cùng Nayeon. Nữ thần tượng tiết lộ về những khó khăn, những mục tiêu đã hoàn thành và muốn làm trong năm tới. Khi được hỏi về yếu tố nào giúp 9 thành viên của TWICE đưa ra quyết định tái ký hợp đồng với JYP Entertainment, Nayeon đã có chia sẻ ngắn gọn nhưng xúc động.

"Chúng tôi có nhiều thành viên, nên tôi nghĩ điều mỗi người quan tâm và lý do có thể sẽ khác nhau. Nhưng có một điểm chung chính là chúng tôi vẫn muốn bên cạnh nhau và chúng tôi vẫn muốn là một phần của TWICE", Nayeon tiết lộ.

Chia sẻ của Nayeon khiến ONCE (fandom của TWICE) rưng rưng vì tình cảm các cô gái dành cho nhau. Chị cả của nhóm cũng chia sẻ muốn tổ chức một bữa tiệc Giáng sinh với các thành viên. Người hâm mộ hi vọng các cô gái sẽ chia sẻ hình ảnh của bữa tiệc này lên mạng xã hội để fan cùng chung vui.

Trước đó, vào ngày 12/7, JYP Ent thông báo tất cả các thành viên của TWICE đã gia hạn hợp đồng, trước khi hợp đồng độc quyền cũ hết hạn vào mùa Thu. Nhóm ra mắt vào tháng 10/2015, có nghĩa là hợp đồng 7 năm đầu tiên của nhóm sẽ hết hạn vào tháng 10/2022. Quyết định đi tiếp với JYP của TWICE khiến không ít người bất ngờ.

Phần lớn cư dân mạng dự đoán mỗi thành viên của TWICE có thể sẽ chọn về những ngôi nhà mới để phát triển sự nghiệp cá nhân. JYP cũng vướng vào không ít tranh cãi đối xử bất công, bóc lột sức lao động của TWICE khiến fan không hài lòng.

Tối 20/12, JYP Ent thông báo TWICE sẽ chính thức tái xuất đường đua âm nhạc vào năm sau. Nhóm sẽ phát hành ca khúc mở đường bằng tiếng Anh vào tháng 1 và mini album thứ 12 vào tháng 3.