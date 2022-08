TWICE tung trailer album mới: Cảnh Sana "đánh yêu" Jihyo khiến fan ôm tim vì quá dễ thương

HHT - Tính đến thời điểm hiện tại, video so sánh phân đoạn Sana bị Jihyo "đánh yêu" khi làm tim bằng tay với meme bác sĩ - bệnh nhân nổi tiếng đã đạt hơn 30K lượt "thả tim" trên Twitter.

Nửa đêm ngày 8/8 (theo giờ Hàn Quốc), trailer đầu tiên của cho màn tái xuất mới nhất của TWICE đã được tung ra. 9 cô gái chia thành nhóm 3 người, hóa thân thành các mật vụ, gợi nhớ đến bối cảnh của phim khoa học viễn tưởng. TWICE xuất hiện với tạo hình "cực chiến". Tuy nhiên, trailer và MV phát hành thường khác nhau và concept có thể thay đổi. Vì vậy, fan đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một màn "quay xe" từ phía JYP.

Phi vụ "động trời" nào sẽ được TWICE thực hiện trong lần trở lại này?

TWICE sẽ phát hành mini-album thứ 11 - BETWEEN 1&2 trong sự nghiệp vào 11 giờ ngày 26/8 (theo giờ Việt Nam) tới đây. Trên tài khoản TikTok chính thức, một đoạn ngắn giai điệu sôi động của ca khúc chủ đề Talk That Talk cũng đã được TWICE hé lộ. Đây cũng là đợt tái xuất đầu tiên kể từ khi cả 9 mảnh ghép của TWICE đồng loạt gia hạn hợp đồng với JYP.

Trong trailer, Jihyo đưa tay ra như muốn đo hoặc lấy đồ nhưng Sana lại đưa tay ra làm hình trái tim với trưởng nhóm. Sana đã bị Jihyo đánh yêu khiến fan "quắn quéo". Phân đoạn này làm fan nhớ đến meme bệnh nhân cố ý trêu đùa bác sĩ bằng cách làm hình trái tim khi anh đưa tay ra và bị anh đánh nhẹ vào tay. Cảnh quay cũng khiến fan đổ gục vì độ ngọt ngào, đáng yêu của Sana.

Trước đó, vào giữa tháng 7, TWICE đã phát hành ca khúc tiếng Nhật Celebrate để kỷ niệm 5 năm ra mắt tại xứ Hoa anh đào. MV "hường phần" tỏa năng lượng ngọt ngào, tươi sáng quen thuộc của TWICE nhận về nhiều lời khen từ khán giả Nhật và người hâm mộ nói chung.