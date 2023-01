Netflix hủy "cả rừng" phim nhưng tương lai mùa mới của “The Sandman” vẫn được đảm bảo

HHT - Để giải đáp thắc mắc của người hâm mộ, Neil Gaiman - người sáng tạo "The Sandman" đã nêu rõ lý do vì sao bộ phim vẫn sẽ an toàn tại Netflix, bất chấp cuộc "thanh lọc" phim đang diễn ra gay gắt tại nền tảng này.

Một người dùng mạng xã hội Tumblr đã đưa ra câu hỏi rằng liệu phần tiếp theo của The Sandman (2022) có thực sự "an toàn" trước chính sách cắt giảm của Netflix hay không. Người này cũng lấy Inside Job (2019) làm ví dụ điển hình - là một trong những bộ phim hoạt hình độc quyền nổi tiếng nhưng Văn Phòng Thuyết Âm Mưu cũng bị Netflix thẳng tay hủy bỏ phần mới.

Để trả lời cho thắc mắc trên, nhà văn Neil Gaiman - "cha đẻ" của Người Cát đã phản hồi rằng dự án phim về "Chúa Tể Cõi Mộng" vẫn sẽ an toàn trước mọi sự cắt giảm nghiêm trọng tại Netflix. Gaiman sử dụng nhiều tình tiết phóng đại để đưa ra quan điểm của mình, ông khẳng định rằng trừ khi "Netflix ngừng hoạt động", "các diễn viên có thể bị… chồn ăn thịt" hoặc gặp phải những sự cố không lường trước, nếu không thì The Sandman vẫn có thể có thêm nhiều mùa phim nữa ở nền tảng này.

The Sandman (2021) xoay quanh Morpheus - người cai trị cõi mộng. Một ngày nọ, Morpheus bất ngờ bị một pháp sư ở "thế giới tỉnh thức" giam cầm và tước đoạt các công cụ quyền năng của mình. Cõi mộng không còn ai cai quản đã nhanh trở nên hoang tàn, điều này đồng thời gây ra nhiều tai họa cho nhân loại. 100 năm sau, Morpheus lấy lại được tự do và bắt tay phục hồi vương quốc của mình.

The Sandman được biết đến là một bộ phim mất nhiều thời gian vì quá trình sản xuất khó khăn và tiêu tốn chi phí khổng lồ cho phần kỹ xảo để có được định dạng phù hợp. Mặc dù bộ phim được được khán giả đón nhận rất tích cực, nhưng có thể chừng đó vẫn chưa đủ so tham vọng của Netflix. Trong một thời gian dài người hâm mộ đã vô cùng lo lắng cho tương lai của bộ phim vì hai tập phim "tặng kèm" A Dream of A Thousand Cats và Calliope bất ngờ được tung ra làm xuất hiện nhiều thông tin bên lề nói rằng mùa 2 của The Sandman sẽ không được thực hiện.

Do đó, việc Neil Gaiman khẳng định rằng phần tiếp theo của The Sandman an toàn trước khả năng bị cắt giảm tại Netflix đã giúp người hâm mộ thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế, tương lai của bộ phim đang rơi vào thời điểm ngành công nghiệp phát trực tuyến đang “cắt giảm” chương trình và đột ngột hủy bỏ nhiều dự án. Thời gian trước, Warner Bros. từng gây sốc về việc cho “ra chuồng gà” hai dự án nữ siêu anh hùng của DCEU là Supergirl và Batgirl với kinh phí hơn 90 triệu USD; trong hai tuần đầu tiên của năm 2023, Netflix cũng đã hủy cả 1899 và Inside Job.

Dựa vào bộ truyện tranh gốc của Neil Gaiman, mùa mới của The Sandman dự kiến sẽ xoay quanh hai bộ Dream Country và The Season of Mists - thời điểm chứng kiến Lucifer giải phóng các linh hồn khỏi Địa ngục. Bộ phim cũng có thể sẽ khám phá nhiều hơn mối quan hệ của Dream với anh chị em của mình và giới thiệu các nhân vật mới.