Netflix Việt “hồi sinh”: Hàng loạt phim mới, từ phim Hàn đến anime được “rã đông”

HHTO - Sau một thời gian ngừng cập nhật phim mới, Netflix ở thị trường Việt Nam cuối cùng cũng “hồi sinh”, “rã đông”, “thả xích” những “con tướng” hấp dẫn từ phim Hàn đến anime.

Sau khoảng hai tuần “đóng băng”, nay Netflix Việt Nam đã “hồi sinh” khi hàng loạt phim mới đã xuất hiện trở lại trên nền tảng này. Điều Ước Đoạt Mạng (If Wishes Could Kill) sẵn sàng mang đến những khoảnh khắc thót tim, Hôm Nay Lại Bán Hết (Sold Out On You) “khoe” vẻ điển trai của “chim thủy tổ” Ahn Hyo Seop, Cuộc Chiến Trong Chúng Ta (We Are All Trying Here) kể câu chuyện đậm chất đời, Stranger Things: Tales From ‘85 bổ sung thêm chi tiết cho câu chuyện gốc Stranger Things (dù fan có muốn hay là không)…

Không những vậy, danh sách phim mới sắp lên sóng hay phim sẽ ra mắt trong tuần tới cũng “rộn ràng” trở lại trên Netflix. Netflix đã dọn lên lại “thực đơn” để khán giả có thể “chọn món”: Soul Mate đánh dấu sự trở lại của Ok Taec Yeon (14/5), The WONDERfools với sự tham gia của Park Eun Bin và Cha Eun Woo (15/5), Berlin từ Money Heist thực hiện một vụ trộm mới trong Bức Họa Người Đàn Bà và Con Chồn (15/5)… Hay “sát nút” hơn là Sát Thủ Yêu Dấu với Baifern đóng chính (14/5), My Royal Nemesis với Lim Ji Yeon hóa “ác nữ xuyên không” vào thứ Sáu tuần này (8/5)...

Danh sách phim mới lên sóng, phim ra mắt tuần tới, phim sắp lên sóng đã "rộn ràng" trở lại.

Sự “hồi sinh” này của Netflix khiến nhiều khán giả thở phào nhẹ nhõm, hân hoan vì đã có thể “khôi phục” lại “lịch trình” giải trí của mình. Trước đó, người dùng Netflix ở Việt Nam rơi vào trạng thái hoang mang khi nhận ra hàng loạt phim mới đang chờ lên sóng bỗng dưng “bay màu” khỏi danh sách đợi chiếu. Đến đúng ngày chiếu, những bộ phim ấy vẫn “tàng hình” trên nền tảng này, như We Are All Trying Here (18/4), Sold Out On You (22/4), If Wishes Could Kill (24/4)…

Không chỉ phim Hàn Quốc...

mà anime Nhật Bản cũng "tàng hình" trên Netflix Việt Nam.

Không chỉ có phim truyền hình Hàn Quốc, những phim mới của Nhật Bản, Âu Mỹ, từ hoạt hình đến kinh dị, từ truyền hình đến điện ảnh cũng “lặn mất tăm” như Straight To Hell, Stranger Things: Tales From ‘85… Nhiều khán giả còn nhận ra rằng ngay cả những phim đang phát sóng giữa chừng cũng ngừng cập nhật tập mới trong khoảng thời gian “đóng băng” này của Netflix tại Việt Nam, như Song Mệnh Cõi Hoàng Tuyền, Xưởng Phép Thuật, Luật Sư Bóng Ma…

Khi đặt câu hỏi cho hệ thống chăm sóc khách hàng của Netflix về nguyên nhân, câu trả lời nhận được là “Netflix đang tạm thời phát hành các nội dung mới tại Việt Nam trong thời gian làm việc để đáp ứng các yêu cầu pháp lý hiện hành”. Nhưng nguyên nhân cụ thể hơn nữa hay “tạm thời” là đến bao lâu thì hệ thống chăm sóc khách hàng của Netflix không thể cung cấp thêm thông tin.

Trong khoảng thời gian "đóng băng", Song Mệnh Cõi Hoàng Tuyền dừng lại ở tập 3.

Nền tảng IQIYI vẫn phát sóng tập 4 Song Mệnh Cõi Hoàng Tuyền "đúng lịch".

Trong thời gian đợi Netflix “rã đông”, khán giả mê phim đành phải tìm cách xoay sở. Với một số phim Netflix không độc quyền phát sóng, người xem lựa chọn một nền tảng phát sóng khác như Luật Sư Bóng Ma vẫn chiếu bình thường trên ViEON, Song Mệnh Cõi Hoàng Tuyền đúng lịch trên iQIYI… Nhưng với những tựa phim Netflix độc quyền thì không còn cách nào khác ngoài chờ đợi, hoặc phải “lách luật” bằng cách đổi VPN để xem, dù vô cùng bất tiện.