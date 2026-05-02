Phim Hàn tháng 5: Park Ji Hoon “phá đảo” nhà ăn, Cha Eun Woo có siêu năng lực

HHTO - “Thực đơn” phim truyền hình Hàn Quốc sẽ lên sóng trong tháng 5 phong phú, đa dạng về thể loại. Từ hài hước đến lãng mạn, từ xuyên không đến siêu năng lực, từ ẩm thực đến “ẩn thân”… tất cả đều có đủ.

My Royal Nemesis (8/5)

Diễn viên: Lim Ji Yeon, Heo Nam Jun

Chuyện phim My Royal Nemesis kể về Kang Dan Sim được biết đến là một phi tần khét tiếng và xảo quyệt thời Joseon, bị kết án tử bằng thuốc độc. Tuy nhiên, thay vì siêu thoát, linh hồn của Kang Dan Sim lại nhập vào thân xác của một cô gái hiện đại tên là Shin Seo Ri (Lim Ji Yeon). Cô là một nữ diễn viên vô danh đang chật vật trong sự nghiệp. Tình cờ, Shin Seo Ri đang đóng một bộ phim truyền hình cổ trang, đề tài lịch sử.

Sự hỗn loạn bắt đầu khi nữ phản diện đến từ “hôm qua” này mang trí thông minh sắc sảo và những thủ đoạn thao túng của mình đến Seoul hiện đại. Nàng phi tần yểu mệnh quyết tâm viết lại số phận bi thảm của mình ở thế kỷ 21, nhưng liệu có thành công?

Mọi chuyện càng trở nên rối rắm hơn khi “ác nữ” chạm trán với Cha Se Gye (Heo Nam Joon) - một người thừa kế nhà tài phiệt đời thứ ba. Anh được biết đến là người có tính cách tàn nhẫn, quen với việc đạt được điều mình muốn.

Azure Spring (11/5)

Diễn viên: Yeri (Red Velvet), Kang Sang Jun

Nhân vật chính của Azure Spring là Anna (Yeri) - một cựu vận động viên bơi lội quốc gia. Sự nghiệp của cô bị gián đoạn bởi một chấn thương nghiêm trọng, khiến cô bị tê liệt bởi nỗi lo lắng về một tương lai không còn tồn tại. Để trốn tránh, Anna lui về quê hương của mẹ, một nơi xinh đẹp bên bờ biển yên tĩnh.

Ở đó, Anna gặp Deok Hyun (Kang Sang Jun) - một chàng trai cũng đang cảm thấy bế tắc trong cuộc sống. Anh là một cựu binh thuộc lực lượng đặc nhiệm, sống cô lập và bị ám ảnh bởi những lời đồn thổi đen tối từ quá khứ.

Để tìm kiếm một mục đích sống mới, cả hai cùng nhau đảm nhận công việc đầy thử thách của những người thợ lặn truyền thống. Giữa những con sóng nhịp nhàng và sự tĩnh lặng của biển xanh thăm thẳm, họ học cách thở lại, dần dần chữa lành những vết thương sâu kín và tìm thấy lòng dũng cảm mới.

The Legend of Kitchen Soldier (11/5)

Diễn viên: Park Ji Hoon

Được phát triển dựa trên webtoon nổi tiếng, The Legend of Kitchen Soldier hứa hẹn mang đến một góc nhìn hài hước và ấm áp về cuộc sống quân ngũ của Hàn Quốc.

Chuyện phim kể về chàng trai trẻ Kang Seong Jae (Park Ji Hoon) xuất thân từ một gia đình khó khăn, gia nhập quân đội để thoát khỏi thực tại khắc nghiệt. Quãng thời gian phục vụ trong quân đội của Seong Jae xuất hiện một bước ngoặt khi một hệ thống “nhiệm vụ” bí ẩn - giống như trò chơi - bất ngờ xuất hiện.

Được hướng dẫn bởi những nhiệm vụ ảo này, Seong Jae phát hiện ra tài năng nấu nướng tiềm ẩn của mình. Với nồi niêu xoong chảo thay vì súng trường, anh vượt qua những thử thách trong nhà ăn và bắt đầu hành trình đáng kinh ngạc để trở thành một đầu bếp hàng đầu quân đội.

The WONDERfools (15/5)

Diễn viên: Park Eun Bin, Cha Eun Woo

Lấy bối cảnh năm 1999, loài người cho rằng ngày tận thế sắp đến, The WONDERfools là một bộ phim hài hước và ấm áp, kể về một nhóm những người bình thường, có phần lập dị cũng có thể trở thành anh hùng.

Câu chuyện xảy ra ở thị trấn Haeseong, với hai nhân vật trung tâm là Eun Chae Ni (Park Eun Bin) và Lee Woon Jeong (Cha Eun Woo). Eun Chae Ni là cháu gái của bà chủ một nhà hàng nổi tiếng, tính cách tươi sáng nhưng khó đoán, tình cờ có được siêu năng lực nhưng gặp khó khăn trong việc kiểm soát nó. Lee Woon Jeong là một chàng trai nghiêm khắc và nguyên tắc, làm việc ở toà thị chính, “khuyết điểm” là thiếu kỹ năng xã hội.

Khi một kẻ phản diện xuất hiện đe dọa sự bình yên của thị trấn, cả hai cùng hai người hàng xóm của Eun Chae Ni - những người cũng tình cờ có được siêu năng lực - “xuất trận” chiến đấu. Nhưng trước khi hạ gục được kẻ thù và bảo vệ thị trấn khỏi những mối đe dọa sắp xảy ra, họ phải vượt qua những hậu quả không lường trước được của sức mạnh mà họ đang sở hữu.

Fifties Professionals (22/5)

Diễn viên: Shin Ha Kyun, Oh Jung Se, Heo Sung Tae

Trong danh sách phim mới tháng Năm, Fifties Professionals là một bộ phim hài hành động hứa hẹn rất “mặn mà”. Thông qua câu chuyện của các nhân vật, có thể thấy thông điệp của phim là cuộc sống (và cả những mối nguy hiểm) sẽ không kết thúc ở tuổi năm mươi. Các nhân vật chính của Fifties Professionals là ba người đàn ông từng là huyền thoại trong lĩnh vực của họ, nhưng giờ đang “ẩn thân” và có một cuộc sống trông có vẻ bình thường trên hòn đảo Yeongseon hẻo lánh.

Trong đó, Jung Ho Myeong (Shin Ha Kyun) là cựu đặc vụ cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc tinh nhuệ, sau khi bị vu oan anh đến đảo làm quản lý bếp. Bong Je Soon (Oh Jung Se) là một “vũ khí sống” của Triều Tiên, nhưng sau một nhiệm vụ anh gặp tai nạn, trôi dạt đến đảo, hiện bị mất trí nhớ. Và Kang Beom Ryong (Heo Sung Tae) là một tay xã hội đen, một sự cố đã khiến băng nhóm của gã tan rã, hiện gã là chủ một cửa hàng tiện lợi luôn ấp ủ giấc mộng khôi phục lại mọi thứ như xưa.

Sau khi trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống và cảm thấy thể chất “mất đi sự sắc bén”, ba cựu chiến binh này buộc phải quay trở lại hành động khi sự thật đằng sau một vụ việc mười năm trước bắt đầu được hé lộ. Đó là một hành trình được thúc đẩy bởi lòng trung thành và bản năng của những người lính kỳ cựu, hài hước nhưng cũng đầy cảm xúc, mang đến một cái nhìn trưởng thành và thực tế về tình bạn tuổi "xế chiều".