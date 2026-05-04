Giữa lúc phim Hoa ngữ đóng băng, đây là sao nữ hiếm hoi nhận phim mới liên tục

HHTO - Trong khi nhiều diễn viên rơi vào cảnh cả năm chờ đợi kịch bản gửi tới thì sao nữ này vẫn cực kỳ đắt hàng, có tới 4 phim đang chờ lên sóng mà đã kịp tham gia 2 đoàn làm phim khác.

Ai cũng biết phim ảnh Hoa ngữ đang rơi vào mùa Đông trầm lắng, rất nhiều diễn viên trải qua cảnh cả năm rảnh rỗi vì không có kịch bản gửi tới, đến cả sao hạng A cũng than phiền về việc chưa gặp được vai diễn ưng ý. Ấy thế mà Vương Sở Nhiên lại bước vào thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp khi các dự án xếp hàng, vừa đóng máy phim này đã nhanh chóng khởi quay phim khác.

Cuối tháng 3, Vương Sở Nhiên đã hoàn tất vai nữ chính trong phim Minh Nguyệt Lục. Cô vào vai tiểu thư Ngụy Thái Vi trải qua thảm cảnh gia tộc lâm nguy do bị kẻ thù hãm hại. Thái Vi vào cung với thân phận cung nữ để tìm manh mối báo thù, nhưng bất thành nên phải bỏ mạng. May mắn được trọng sinh, Thái Vi trở lại kinh thành một lần nữa, quyết tâm không bỏ cuộc. Nhưng mọi thứ không còn giống như trước kia, khiến Ngụy Thái Vi tiếp tục vướng vào những âm mưu đáng sợ chốn cung đình.

Vương Sở Nhiên phim Minh Nguyệt Lục.

Chỉ một tháng sau, Vương Sở Nhiên cùng Trần Triết Viễn đã xuất hiện trong buổi khai máy phim Phù Sinh. Nữ diễn viên vào vai Sa La, một nữ thần cây đã bất tử từ hàng nghìn năm trước. Đến thời hiện đại, Sa La trở thành bà chủ tiệm bánh, chuyên bán loại trà tên Phù Sinh khiến người nào uống sẽ bộc bạch hết những tâm sự chất chứa trong lòng. Dù đã hàng nghìn tuổi, Sa La vẫn không tránh được trái tim rung động trước Ngao Si, đứa con bất trị của Long cung.

Cô đang có 3 phim chờ lên sóng.

Đó là chưa kể Vương Sở Nhiên đang có tới 3 dự án xếp hàng chờ lên sóng. Đó là phim dân quốc Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn đóng cùng Trương Lăng Hách, phim cổ trang Phong Ảnh Nhiên Mai Hương với Lý Hoành Nghị, phim hiện đại Tình Yêu Có Pháo Hoa có bạn diễn là Đàn Kiện Thứ. Từ đó mà Vương Sở Nhiên được xem là sao nữ đắt show nhất hiện nay.