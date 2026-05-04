Olivia Rodrigo trình diễn ca khúc mới trên SNL, thiếu chất Pop-Rock đặc trưng?

HHTO - Trong lần đầu tiên đảm nhận vai trò host tại Saturday Night Live, Olivia Rodrigo không chỉ gây ấn tượng bởi khả năng diễn xuất mà còn khiến khán giả bất ngờ khi trình diễn ca khúc mới mang tên "begged".

Olivia Rodrigo lần đầu trình diễn ca khúc mới begged trên sân khấu Saturday Night Live, đồng thời hé lộ single tiếp theo của album you seem pretty sad for a girl so in love. Được giới thiệu bởi nam diễn viên đang lên Connor Storrie (Heated Rivalry), Olivia Rodrigo xuất hiện trên một chiếc xích đu, tái hiện hình ảnh bìa album sắp ra mắt.

Trái với màu sắc Pop-Rock quen thuộc, begged nghiêng về dòng nhạc Ballad với phần hòa âm tiết chế, lấy giai điệu piano làm trung tâm cùng lời ca mang tính tự sự. Ca khúc nhấn mạnh vào cảm giác bất an trong tình yêu - khi một người luôn khao khát sự chắc chắn, sẵn sàng nhẫn nhịn và chấp nhận thiệt thòi chỉ để giữ lấy đối phương. Giọng hát của cô trong tiết mục này được giới chuyên môn đánh giá là đã có độ "chín" và có chiều sâu cảm xúc hơn so với các sản phẩm âm nhạc trước đó.

Trong đêm ghi hình, Olivia Rodrigo cũng biểu diễn đĩa đơn mở đường drop dead. Đây là một bản phối tràn đầy năng lượng được phát hành vào ngày 17/4 với âm hưởng Synth Pop và Pop Rock đặc trưng, kế thừa tinh thần phóng khoáng của album GUTS.

Với phần giai điệu cuốn hút, drop dead đã ngay lập tức "hạ cánh" tại vị trí Quán quân BXH Billboard Hot 100, trở thành ca khúc thứ 4 của Olivia đạt được thành tích này ngay tuần đầu phát hành. Sự đối lập giữa begged và drop dead khiến khán giả kỳ vọng về một dự án đa sắc thái hơn so với các album trước của nữ ca sĩ.