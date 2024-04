New Zealand khởi động loạt chương trình hè đa trải nghiệm dành riêng cho học sinh Việt Nam

Trước sự quan tâm ngày càng lớn về giáo dục New Zealand, Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) phối hợp cùng các trường New Zealand và các công ty tư vấn du học giới thiệu một loạt chương trình hè dành cho thanh thiếu niên Việt Nam trong khuôn khổ Chương trình Du học Hè New Zealand. Đây là cơ hội để các bạn trẻ vừa có thể tiếp cận nhanh chóng một trong những nền giáo dục hàng đầu thế giới, vừa khám phá những điều mới mẻ để kiện toàn các kỹ năng công dân toàn cầu.

Đa dạng chương trình hè đậm chất New Zealand Thấu hiểu nhu cầu trải nghiệm nền giáo dục New Zealand tăng cao của người học Việt Nam, ENZ triển khai chương trình Du học Hè New Zealand bao gồm 9 chương trình chia làm ba nhóm chính: nhóm chương trình khám phá môi trường trung học ở New Zealand bằng cách tham gia trực tiếp vào các lớp học tại trường cùng du học sinh bản địa và quốc tế; nhóm chương trình tham quan các trường đại học, trường thực hành và doanh nghiệp New Zealand; nhóm chương trình học tiếng Anh. Song song đó, ở từng chương trình, học sinh còn có thể chinh phục các kỹ năng công dân toàn cầu, tìm hiểu văn hóa và tham quan đất nước New Zealand xinh đẹp. Các chương trình Du học Hè New Zealand được thiết kế dành riêng cho các em học sinh Việt Nam từ 12 - 18 tuổi. Tuỳ thuộc vào sở thích và định hướng tương lai, phụ huynh học sinh có thể lựa chọn dựa theo loại hình chương trình, vùng hoặc thành phố yêu thích, hay thời gian cụ thể. “Trải nghiệm thực chiến” dành cho Gen Z Việt thế hệ mới tại New Zealand Đến với các chương trình Du học Hè tại New Zealand, dù chỉ trong vài tuần (2-8 tuần tùy chương trình), học sinh đều sẽ được trải nghiệm như một du học sinh thực thụ tại New Zealand, với những đặc điểm đậm chất Kiwi. Ở chương trình tại các trường Trung học, các em sẽ được sắp xếp vào các lớp học để cùng học sinh bản địa và quốc tế khác theo chương trình chính khóa. Đặc biệt hơn, trường sẽ sắp xếp một học sinh bản địa làm bạn cùng tiến (buddy), đồng hành 1:1 trong suốt thời gian học, khám phá các môn học thú vị, tìm hiểu về đa dạng văn hóa ở New Zealand. Đối với các chương trình ở các cơ sở đào tạo sau phổ thông, học sinh được nâng cao kỹ năng tiếng Anh, tham gia các dự án nhỏ, tham khảo các lựa chọn học tập ở bậc cử nhân, v.v. Cùng với đó, học sinh sẽ nhanh chóng hoàn thiện kỹ năng tự lập khi sống cùng gia đình bản xứ (homestay) – hình thức lưu trú cực kỳ được ưa chuộng bởi học sinh quốc tế khi theo học tại New Zealand. Trải nghiệm này còn giúp học sinh đến gần hơn với văn hóa New Zealand đặc sắc thông qua ẩm thực, phong cách sống, tập quán giao tiếp và các hoạt động cộng đồng thú vị. Hoặc, nếu lưu trú tại ký túc xá (hostel) trong khuôn viên trường, các em sẽ dễ dàng mở rộng kết nối bạn bè và rèn luyện thói quen, kỹ năng sinh hoạt trong môi trường tập thể. Một mùa hè kì thú ở xứ sở Kiwi chắc chắn không thể thiếu các chuyến tìm hiểu thiên nhiên, văn hoá, con người New Zealand được lồng ghép xuyên suốt - từ việc khám phá văn hoá Maori bản địa, tham quan địa danh nổi tiếng thế giới, đến cảm nhận tuyết rơi mùa đông ngay giữa chuyến du ngoạn mùa hè. Cơ hội đặt chân đến “thiên đường trên mặt đất" qua thử thách “Mùa hè này, Gen Z cùng đi New Zealand” Từ nay đến ngày 15/04, thanh thiếu niên Việt Nam từ 12 - 18 tuổi đang sinh sống tại Việt Nam có thể tham gia thử thách “Mùa hè này, Gen Z cùng đi New Zealand” bằng cách tưởng tượng mình tham gia một trong các chương trình hè New Zealand, và kể ra 3 trải nghiệm mình mong muốn được thực hiện khi tham gia hành trình này (cần nói rõ trong bài thi là tham gia chương trình cụ thể nào). Bài đăng gồm nội dung bằng văn bản (post caption) và hashtag #NewZ #NewZealand #Kiwisummer2024 cùng một video ngắn dưới 3 phút, hoặc 3 – 5 bức hình để minh họa. Sau đó đăng tải bài viết trên Facebook hoặc TikTok cá nhân ở chế độ công khai. 05 người chơi thắng cuộc với tổng điểm cao nhất sẽ được lựa chọn một trong hai giải thưởng sau: - Tiền mặt trị giá 500.000đ/ giải - 01 voucher tham gia khóa học hè New Zealand trị giá 5.000.000đ/ giải (Lưu ý: Voucher không có giá trị quy đổi tiền mặt, chỉ được áp dụng khi đăng ký một trong các chương trình du học hè tại website: https://kiwisummer.com.vn/) Để biết thêm thông tin chi tiết và tìm hiểu về các chương trình Du học Hè New Zealand phù hợp, cũng như thể lệ cụ thể về cách thức tham gia thử thách “Mùa hè này, Gen Z cùng đi New Zealand”, phụ huynh và học sinh vui lòng truy cập trang web: www.kiwisummer.com.vn. P.V