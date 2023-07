Ngắm 3 "nàng thơ" Miss World Vietnam 2022 trước giờ chuyển giao vương miện

HHT - Cuộc thi Miss World Vietnam 2023 chuẩn bị bước vào đêm Chung kết, đồng nghĩa với việc Hoa hậu Mai Phương, Á hậu Bảo Ngọc, Á hậu Phương Nhi cũng sẽ khép lại hành trình một năm đương nhiệm.

Khác hoàn toàn với vẻ đẹp lộng lẫy, ấn tượng của BST Hoa Trên Sóng Nước, BST Look At Me mang tính ứng dụng cao với phong cách trẻ trung, tươi mới. Top 3 Hoa hậu Thế giới Việt Nam đã thể hiện đúng thông điệp về sự tự tin, bản lĩnh và độc lập của người con gái Việt Nam hiện đại.

Tweed vốn là chất liệu vải cao cấp và khá kén người mặc, nhưng ba người đẹp Gen Z đã mang làn gió mới đến cho BST này. Ba nàng hậu mang vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính xen lẫn sự quyến rũ, sang trọng.

Nếu như Mai Phương và Bảo Ngọc thể hiện sự quyến rũ, trưởng thành với thần thái hút hồn thì Phương Nhi vẫn toát lên vẻ đẹp ngọt ngào, đầy sức sống.

Đêm Chung kết Miss World Vietnam 2023 sẽ được tổ chức vào lúc 20 giờ ngày 22/7. Hoa hậu Mai Phương cùng hai Á hậu Bảo Ngọc và Phương Nhi sẽ trao lại vương miện cho Top 3 kế nhiệm.