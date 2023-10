“Ngày Đẹp Trời Để Trở Thành Cún” tăng độ ngọt ngào nhưng rating giảm sâu bất ngờ

HHT - Tuần thứ hai lên sóng, “Ngày Đẹp Trời Để Trở Thành Cún” của Cha Eun Woo và Park Gyu Young gia tăng độ ngọt ngào và sự lãng mạn, nhưng đáng tiếc rating phim lại giảm sâu so với tuần đầu tiên.

Một trong những phim truyền hình Hàn Quốc đáng chú ý ra quân trong tháng 10 này có Ngày Đẹp Trời Để Trở Thành Cún (A Good Day To Be A Dog). Bộ phim được chuyển thể từ webtoon ăn khách, đề tài mới mẻ. Bộ ba diễn viên chính của phim là những gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ: Park Gyu Young (Sweet Home, Celebrity), Cha Eun Woo (True Beauty) và Lee Hyun Woo (To The Beautiful You).

Nhân vật trung tâm của Ngày Đẹp Trời Để Trở Thành Cún là Han Ha Nae (Park Gyu Young), một giáo viên môn Văn của một trường trung học. Gia đình cô phải chịu một lời nguyền rằng hễ hôn bất cứ ai thì chính mình sẽ hóa thành cún. Từ đó, đều đặn hàng ngày, từ 12 giờ đêm đến 6 giờ sáng hôm sau người đó sẽ phải sống trong lốt cún. Trong vòng 100 ngày, nếu không giải lời nguyền, người đó sẽ bị biến thành cún mãi mãi. Cách hóa giải lời nguyền là phải hôn lại đúng người đó trong lúc đang ở hình dáng của cún.

Trong một lần đi liên hoan cùng đồng nghiệp, Han Ha Nae hôn nhầm người, cô nhầm lẫn giữa crush và Jin Seo Won (Cha Eun Woo) - thầy giáo dạy Toán. Lời nguyền ứng nghiệm nhưng Han Ha Nae sớm nhận ra chặng đường hóa giải nó rất chông gai. Bởi Jin Seo Won là một anh chàng sợ chó, chỉ cần thấy các bé bốn chân ở đằng xa là anh chàng đã chạy mất dép rồi.

Kết thúc tập 2, Han Ha Nae đã đến giải cứu một em học sinh bị bắt lỗi oan ở đồn cảnh sát. Nhưng “Lọ Lem” quên mất mình phải về nhà trước nửa đêm, thế là cô “hô biến” thành cún trước mặt em học sinh. Dù rất kinh ngạc nhưng cậu vẫn mang cô giáo về nhà mình, bởi cậu không biết nhà cô ở đâu cũng như không thể giao tiếp được với cô - lúc này đã hóa thành một chú cún.

Chẳng ngờ cậu học sinh đó lại chính là cháu trai của Jin Seo Won. Thế là vào buổi sáng hôm sau, mở cửa phòng đánh thức cháu dậy, Jin Seo Won mắt tròn mắt dẹt phát hiện ra đồng nghiệp của mình đang ngồi trên giường, còn cháu thì nằm ngủ thẳng cẳng dưới sàn nhà.

Tập 3 phát sóng tuần này tiếp nối sự kiện của tuần trước, Han Ha Nae giải thích lý do cô xuất hiện ở nhà của Jin Seo Won vào sáng sớm, nhưng vẫn giấu chuyện cô bị biến thành cún vào mỗi đêm. Cậu học trò cũng hứa giữ bí mật cho cô giáo.

Tập 3 tiếp tục mang đến những tình huống hài hước nhẹ nhàng, đồng thời gia tăng độ lãng mạn và sự ngọt ngào. Đầu phim, Jin Seo Won có vẻ xa cách Han Ha Nae và điều đó làm cô phật ý bởi cô không rõ mình đã làm gì sai để bị đồng nghiệp ghét. Nhưng sau nụ hôn nhầm lẫn bất ngờ, Han Ha Nae phải tìm cách làm thân với Jin Seo Won để tìm cơ hội hóa giải lời nguyền, điều đó khiến khoảng cách cả hai được rút ngắn và theo đó cô cũng hiểu anh hơn.

Han Ha Nae nhận ra lý do Jin Seo Won hay né tránh mình không phải do anh ghét cô mà là do anh sợ chó, mà cô lại là người rất thu hút chó. Từ đó, Han Ha Nae không còn ghét Jin Seo Won nữa, ngược lại còn có thiện cảm bởi anh đã bảo vệ cô khỏi đám học sinh hư và an ủi khi nhận ra tâm trạng cô không tốt. Vì thế, khi một thầy giáo mang thú cưng là cún đi làm cùng, Han Ha Nae luôn làm như vô tình tạo ra khoảng cách giữa Jin Seo Won và chú cún để “bảo vệ” anh.

Tập 3 xuất hiện một số tình tiết khiến khán giả suy đoán Jin Seo Won thực ra đã thầm thích Han Ha Nae từ lúc cô mới đến làm việc nhưng luôn giấu kín cảm xúc. Tuy nhiên, dường như lúc này anh quyết định mình phải “hành động”. Cuối tập 3, một đồng nghiệp tổ chức đám cưới ở khá xa và Jin Seo Won đã ngỏ lời làm tài xế chở Han Ha Nae đi bằng xe mình khi biết cô bị say xe buýt. Thậm chí, khi nhận ra một người khác muốn đi cùng, Jin Seo Won còn tìm cách “cắt đuôi”, để đảm bảo chuyến đi chỉ có hai người mà thôi.

Đáng tiếc, dù Ngày Đẹp Trời Để Trở Thành Cún gia tăng độ ngọt ngào và sự lãng mạn nhưng rating phim lại có chiều hướng giảm sâu. Rating tập 3 chỉ đạt 1,9%, trong khi tập 2 là 2,8%.

Tuần đầu tiên phim chiếu hai tập, nhưng sang tuần kế tiếp cho đến hết, Ngày Đẹp Trời Để Trở Thành Cún chỉ chiếu mỗi tuần một tập. Tập 4 sẽ ra mắt khán giả vào thứ Tư ngày 25/10/2023. Theo những gì đã hé lộ trong teaser tập 4, dường như tình yêu giữa hai nhân vật chính sẽ sớm chớm nở.