4 con giáp may mắn nhất tháng 3: Tuổi nào công việc lẫn cá nhân đều thuận?

HHTO - Tháng 3 có hai tiết khí là Kinh Trập và Xuân Phân, là hai mốc đánh dấu sự chuyển dịch mạnh của tự nhiên theo cách tính lịch từ ngày xưa ở phương Đông. Cộng với năng lượng Hỏa mạnh của năm nay, những tuổi/ con giáp nào sẽ có nhiều cơ hội phát triển, may mắn hơn?

Người dân ở một số nước Á Đông từ xưa đã coi "tiết khí" là những khoảng thời gian đánh dấu sự thay đổi của khí hậu và năng lượng tự nhiên trong năm. Trong tháng 3/2026 có 2 tiết khí là Kinh Trập, bắt đầu từ 5/3 và Xuân Phân, bắt đầu từ 20/3.

Tiết Kinh Trập là khi trời chuyển ấm, có sấm động, côn trùng thức giấc. Theo người xưa thì đây là thời điểm năng lượng dương bắt đầu tăng mạnh, thích hợp để khởi sự. Còn tiết Xuân Phân được coi là có sự cân bằng năng lượng âm dương, tượng trưng cho sự triển khai bền vững.

2 tiết khí nói trên kết hợp với năng lượng Hỏa mạnh của năm Bính Ngọ tạo ra tháng 3 có lực đẩy khá mạnh, đặc biệt có lợi cho những tuổi hợp với Hỏa.

Tiết Kinh Trập là khi dễ có sấm Xuân, theo cách tính lịch của người xưa. Ảnh minh họa: Agamya.

Tuổi Dần: Vốn dĩ Dần - Ngọ - Tuất tạo tam hợp Hỏa cục, nên năm Bính Ngọ vốn đã tốt với tuổi Dần. Trong tháng 3, khi năng lượng dương tăng, người tuổi Dần sẽ cảm nhận rõ sức bật trong công việc, nhất là những người đang cần khởi động lại dự án bị đình trệ, mở hướng kinh doanh mới hoặc tham gia đàm phán. Đây là thời điểm để hành động dứt khoát.

Tuổi Ngọ: Năm bản mệnh thường là năm "tự làm mới", và tháng 3 là lúc người tuổi Ngọ bắt đầu gặt hái thành quả từ những nỗ lực trước đó. Đặc biệt, khi vào tiết Xuân Phân, các khía cạnh trong cuộc sống của người tuổi Ngọ có xu hướng trở nên ổn định, cân bằng. Người tuổi Ngọ cũng dễ có cơ hội về tài lộc qua hợp tác hoặc được người khác hỗ trợ.

Tam hợp Hỏa cục: Dần - Ngọ - Tuất, đây được coi là "bộ ba" may mắn trong tháng 3/2026. Ảnh: HHT.

Tuổi Tuất: Cùng thuộc tam hợp Hỏa cục với Dần và Ngọ, người tuổi Tuất được hỗ trợ tốt trong suốt tháng 3, nhưng rõ nhất là sau Xuân Phân. Đây là thời điểm phù hợp để củng cố vị trí, đề xuất thăng tiến hoặc những đóng góp từ trước được ghi nhận. Quan hệ công việc và cá nhân của người tuổi Tuất đều có xu hướng được cải thiện.

Tuổi Mão: Theo quan niệm xưa thì Mão thuộc hành Mộc, mà Mộc sinh Hỏa nên tuổi Mão thường được coi là tuổi "phải" giúp đỡ người khác trong năm Ngọ. Nhưng Kinh Trập là tiết khí đặc biệt hợp với Mộc vì đây là lúc cây cối đâm chồi nảy lộc, bắt đầu mùa gieo trồng. Người tuổi Mão, nhất là làm trong lĩnh vực sáng tạo hoặc giáo dục, sẽ có nhiều cảm hứng và có thể tìm được hướng đi mới trong nửa đầu tháng.

Tháng 3 dương lịch là khi cây cối đâm chồi nảy lộc, xanh tốt. Ảnh minh họa: TPO.

Những tuổi khác không phải là ít may mắn, mà đơn giản là mỗi thời điểm trong năm có thể phù hợp với những tuổi nhất định, theo quan niệm dân gian. Còn trong cuộc sống thực tế, mỗi người đều có thể tự tạo may mắn cho mình qua hành động linh hoạt, cẩn thận và thái độ tích cực.



*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, không phải cơ sở cho các quyết định quan trọng.