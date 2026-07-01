Ca Sĩ Mặt Nạ 2026: Khán giả gọi tên dàn cố vấn, một Quán quân sẽ "giấu mặt"?

Sau 2 năm "đứt chuỗi", The Masked Singer Vietnam - Ca Sĩ Mặt Nạ 2026 chính thức xác nhận quay trở lại. Vốn sở hữu tệp khán giả riêng ổn định, chương trình được mua bản quyền từ Hàn Quốc và phủ sóng trên 40 quốc gia hiện được fan Việt háo hức chờ đợi. Mới đây, nhà sản xuất "úp mở" về thời gian chương trình khởi động: "Ca Sĩ Mặt Nạ - The Masked Singer 2026 - Một mùa giải sẵn sàng khuấy đảo mọi giác quan sắp đến gần". Dù chưa ấn định cột mốc cụ thể nhưng nhiều khán giả cho rằng Ca Sĩ Mặt Nạ có thể sẽ "lăn bánh" vào độ mùa Thu năm nay, sau khi một số chương trình "cùng nhà DatVietVAC" kết thúc. Trong khi đó, Quán quân mùa 2 - Anh Tú Voi thích thú "nhả vía": "Ngày đó sắp đến rồi sao, tôi sẽ trao vương miện cho ai đây? Ở đây có bí kíp Quán quân, mời các thí sinh lẹ tay inbox".

"Voi Bản Đôn" Anh Tú tích cực tương tác cùng mùa giải mới, liệu anh có quay trở lại với trò cố vấn/khách mời? - Ảnh: BTC, Anh Tú

Trên mạng xã hội, các chủ đề thảo luận về dàn nghệ sĩ hóa thân tham gia cũng được netizen tích cực tham gia, để lại hàng trăm bình luận. Soi manh mối từ những sự kiện gần đây, "team qua đường" phát hiện ca sĩ Phương Vy - Quán quân Vietnam Idol 2007 và "hoàng tử nhạc tình" Lê Hiếu - chủ nhân hit Ngày Mai Sẽ Khác, Vài Lần Đón Đưa, Sau Này Của Chúng Ta... bất ngờ tham gia sự kiện của công ty sản xuất chương trình. Từ đó, nhiều ý kiến đặt nghi vấn hai giọng ca trên sẽ có suất "giấu mặt".

Cuộc hội ngộ của Quán quân Anh Tú và Lê Hiếu khiến khán giả "nổi da gà", có niềm tin Lê Hiếu được đàn em "nhả vía". Nguồn clip: TikTok @thoanhne96

Ngoài ra, fan cũng manifest cho những cái tên mùa trước quay trở lại: "Mong có tập nào đó, mascot HippoHappy Lâm Bảo Ngọc quay trở lại hỗ trợ và ngồi ghế cố vấn luôn, mùa vừa rồi đem đến bao nhiêu hit". Khán giả cũng manifest dàn Anh trai như CONGB, buitruonglinh... sẽ thử sức, tạo làn gió mới cho sân chơi này.

Bên cạnh dành sự quan tâm cho dàn người chơi, thành viên của hội đồng cố vấn cũng được khán giả dự đoán. Netizen đặt "ngôi sao hy vọng" cặp bài trùng Trấn Thành - Tóc Tiên tiếp tục ngồi ghế nóng. Bởi lẽ cả hai từng kết hợp ăn ý, được yêu thích vì hội tụ các yếu tố thông minh, nhạy bén, hài hước, đưa ra các ý kiến vừa mang tính chuyên môn, phân tích sâu, vừa "quăng miếng" tạo không khí, "giữ nhiệt" cho 2 mùa đã qua. Ngoài ra, MC Ngô Kiến Huy, ca sĩ Bích Phương - một mảnh ghép thú vị trong dàn ban cố vấn của mùa 2 cũng được khán giả gọi tên quay trở lại.

MC Ngô Kiến Huy cùng dàn ban cố vấn sáng giá Trấn Thành - Tóc Tiên - Bích Phương được khán giả yêu mến. - Ảnh: BTC

Với sự thành công của những bản phối "đỉnh chóp" phủ sóng mạng xã hội suốt thời gian dài, "fan cứng" của Ca Sĩ Mặt Nạ nói lên tiếng lòng: "Có thể thay tất cả nhân sự của chương trình, muốn mời ca sĩ nào giấu mặt cũng được tuy nhiên hãy tiếp tục mời một nhân vật đó là chú Hoài Sa. Hãy để chú tiếp tục làm ra những bản phối hay chấn động nhé".

The Masked Singer Vietnam đã góp vào kho nhạc loạt bản hit triệu mắt xem. - Ảnh: BTC

Sau hai mùa, Ca Sĩ Mặt Nạ tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, "dát vàng lỗ tai" với nhiều ca khúc gắn liền với tuổi thơ của thế hệ 8X, 9X. Đây cũng là nơi để dàn nghệ sĩ trẻ như Anh Tú, Orange, Lâm Bảo Ngọc "mở khóa" loạt hit Khoá Ly Biệt, Anh Chưa Thương Em Đến Vậy Đâu, Gặp Lại Năm Ta 60, Duyên Do Trời Phận Tại Ta, Rồi Em Sẽ Gặp Một Chàng Trai Khác, Bát Cơm Mặn,... Ngoài ra, chương trình cũng "rã đông" và đưa nhiều giọng ca như "Bố Gấu" Hoàng Hải, "Kim Sa Ngư" Lương Bích Hữu trở lại sân khấu, làm dậy sóng cõi mạng.