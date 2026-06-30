Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Chuyên mục
Đời sống
Khám phá
Giải trí
Học đường
Đẹp hơn mỗi ngày
Hậu trường SHOWBIZ
Ăn-Đi-Chill
Ảnh-Clip hay
Z REVIEW
Spotlight
Đừng bỏ lỡ!
Horoscope
Sưởi ấm trái tim
Công dân số
Cẩm nang teen
Kết nối Hoa Học Trò
Các trang khác Tiền Phong Online Sinh viên Việt Nam
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Phim Việt casting cả nghìn ứng viên nhưng vẫn chưa thể tìm ra diễn viên chính

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Vì nhân vật này là anh hùng có thật trong lịch sử Việt Nam nên hành trình tìm kiếm diễn viên phù hợp càng khó hơn và đoàn làm phim vẫn đang kiên trì casting đến khi nào “gặp đúng người”.

phim-chien-tranh-1.jpg
phim-chien-tranh-2.jpg
phim-chien-tranh-3.jpg
phim-chien-tranh-4.jpg

Sau thành công của Địa Đạo, Mưa Đỏ thì dòng phim lịch sử Việt Nam, đặc biệt là những dự án về hai cuộc kháng chiến cứu nước đang bùng nổ. Hàng loạt kịch bản đang được bấm máy hoặc chuẩn bị như Mật Mã Đông Dương, Nữ Biệt Động Sài Gòn, Cận Kề Cái Chết, Vùng Trời Lửa.

dat-do-1.jpg

Trong số đó, Đất Đỏ được nhiều người quan tâm vì kể về cuộc đời của nữ anh hùng Võ Thị Sáu. Phim dự định công chiếu vào dịp 30/4/2027, nhân kỷ niệm 75 năm ngày mất của Cô Sáu. Ngay sau khi đoàn phim Đất Đỏ thông báo tổ chức tìm kiếm diễn viên cho vai nữ anh hùng Võ Thị Sáu, đã có hơn 1.000 hồ sơ gửi về. Ê-kíp muốn tìm kiếm nữ diễn viên khoảng 13 - 19 tuổi, sở hữu vẻ đẹp mộc mạc chưa qua chỉnh sửa, ánh mắt kiên định, vóc dáng nhỏ nhắn, rắn rỏi, làn da rám nắng và nói giọng miền Nam.

dat-do-6.jpg
dat-do-8.jpg
dat-do-4.jpg
dat-do-5.jpg

Đã có nhiều cái tên quen thuộc tham gia thử vai như sao nhí Lâm Thanh Mỹ, Ngân Chi, Khánh Vân, Khánh Ly (từng đóng Địa Đạo)… Nhưng sau hơn 1 tháng casting, đoàn làm phim vẫn chưa tìm được gương mặt ưng ý và đang tiếp tục tuyển diễn viên đợt 3. Dù sốt ruột nhưng cả ê-kíp đều biết không thể vội vàng khi tìm người đóng vai Cô Sáu.

dat-do-7.jpg
Ảnh Cô Sáu được phục dựng màu bởi một nhóm hoạ sĩ trẻ. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Bởi đây là một vai diễn quan trọng, chịu nhiều áp lực khi mỗi khán giả lại có hình dung của riêng mình về Cô Sáu. Diễn viên không chỉ cần ngoại hình phù hợp mà còn có diễn xuất tốt, và tâm lý vững vàng để thể hiện một nhân vật có thật trong lịch sử, một nữ anh hùng được người dân cả nước yêu mến.

qc.jpg
Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Võ Thị Sáu #phim Việt Nam #casting diễn viên #phim Đất Đỏ #phim chiến tranh #casting Võ Thị Sáu

Xem thêm

Cùng chuyên mục