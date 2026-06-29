ATVNCG 2026: Toki Thành Thỏ - K.O gợi nhớ thời Uni5, kỹ năng “chuẩn idol”

Sự xuất hiện của Toki Thành Thỏ và K.O trong tập 1 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 nhanh chóng trở thành một trong những điểm nhấn nhận được nhiều sự quan tâm. Đối với nhiều khán giả thế hệ 9X và đầu 2000, đây không đơn thuần là màn tái xuất của hai nghệ sĩ độc lập, mà còn là cuộc hội ngộ của hai mảnh ghép từng góp phần tạo nên giai đoạn rực rỡ nhất của Uni5 - một trong những nhóm nhạc nam nổi bật của V-Pop giai đoạn 2016 - 2019.

Toki và K.O từng đồng hành cùng nhau trong giai đoạn đầu phát triển của Uni5, trước khi Toki rời nhóm vào năm 2019. Kể từ đó, khán giả hiếm khi có dịp chứng kiến sự tương tác giữa hai nghệ sĩ trên cùng một sân khấu.

Ngay từ những thước phim đầu tiên, cả hai đã thu hút sự chú ý bởi nhan sắc điển trai và phong thái khá điềm đạm. Những tương tác tự nhiên giữa Toki và K.O trong hậu trường lẫn trên sân khấu lập tức kéo fan Uni5 thế hệ cũ quay trở lại. Không ít người bày tỏ cảm xúc bồi hồi khi được chứng kiến "bộ đôi" này một lần nữa sánh vai nhau tỏa sáng trên sân khấu.

Tương tác tự nhiên của cả hai sau nhiều năm “ngủ đông” khiến fan thích thú. Nguồn clip: @juni.emm95.



Sau tập phát sóng đầu tiên, phần trình diễn solo của Toki Thành Thỏ với ca khúc Hãy Khóc Trên Vai Anh nhanh chóng nhận về nhiều phản hồi tích cực. Nhiều khán giả dành lời khen cho nhan sắc điển trai cùng thần thái cuốn hút của nam nghệ sĩ. Không chỉ ghi điểm về diện mạo, Toki còn gây ấn tượng với giọng hát giàu cảm xúc và khả năng xử lý tốt các đoạn cao trào.

Những cụm từ như "aura idol", "sốc visual", hay "bạch nguyệt quang trở lại" xuất hiện với tần suất dày đặc trong các bài đăng về màn trình diễn của Toki Thành Thỏ tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Nguồn clip: @toki.uni5.

Tiết mục còn chạm đến cảm xúc của khán giả nhờ những chi tiết mang tính hoài niệm được cài cắm tinh tế. Trong khi Toki đang cháy hết mình trên sân khấu, màn hình LED phía sau anh xuất hiện hình ảnh năm thành viên còn lại của Uni5 gồm Lục Huy, Tùng Maru, K.O, Cody Nam Võ và Toof.P. Chi tiết này khiến nhiều khán giả xúc động, cho rằng đây là lời tri ân tinh tế mà Toki dành cho chặng đường thanh xuân và những ký ức đẹp mà Uni5 từng cùng nhau viết nên.

Hãy Khóc Trên Vai Anh là ca khúc được Uni5 phát hành sau khi Toki rời nhóm, với hình ảnh chú thỏ (biểu tượng gắn liền với nam ca sĩ) xuất hiện ở cuối MV như một lời tri ân dành cho nhóm trưởng. Sau bảy năm, Toki mang hình ảnh này trở lại sân khấu Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, kéo theo bao hoài niệm khiến người hâm mộ xúc động.

Nếu Toki gây ấn tượng bằng cảm xúc và câu chuyện phía sau tiết mục, thì K.O lại nhận được nhiều lời khen với phần trình diễn Xin Hãy Rời Xa. Nam nghệ sĩ được đánh giá cao nhờ chất giọng ngọt ngào, cách xử lý bài hát tinh tế và khả năng chơi nhạc cụ trên sân khấu. Nhiều khán giả cho rằng K.O vẫn giữ được màu sắc âm nhạc riêng sau nhiều năm hoạt động, đồng thời thể hiện sự trưởng thành trong kỹ năng trình diễn.

K.O gây bất ngờ với khả năng chơi nhạc cụ và giọng hát ngọt ngào tại sân khấu solo Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026.

Không chỉ tỏa sáng ở sân khấu solo, Toki Thành Thỏ và K.O còn tiếp tục ghi điểm trong phần thi nhóm với ca khúc Chạm Làn Môi Em, cùng các thành viên của đội Tình Đầu Rực Cháy gồm Will và Hồ Đông Quan. Tiết mục nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ không khí sôi động, phần dance break mạnh mẽ cùng năng lượng biểu diễn đồng đều của cả nhóm.

Toki và K.O được nhiều khán giả đánh giá cao ở khả năng biểu diễn đa năng khi cùng lúc đảm nhận tốt các yếu tố hát, rap và vũ đạo.

Nhan sắc trẻ trung, vũ đạo cuốn hút và phong thái sân khấu của hai cựu thành viên Uni5 được nhận xét là vẫn giữ được phong độ của những thần tượng thế hệ đầu được đào tạo bài bản. Tuy nhiên, một số ý kiến cũng cho rằng cả hai vẫn còn đôi chút căng thẳng trong biểu cảm, chưa hoàn toàn thả lỏng và tận hưởng sân khấu. Người hâm mộ mong rằng Toki Thành Thỏ và K.O sẽ nhanh chóng lấy lại sự tự tin và ngày càng tỏa sáng không chỉ tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 mà còn trên chặng hành trình sắp tới.