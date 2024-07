Nghi vấn Puka đang có tin vui, lộ dấu hiệu giống nhiều sao nữ khi mới mang bầu

HHT - Isaac đang vướng tranh cãi hành động kém tinh tế trong tập mới phát sóng của Anh Trai "Say Hi". Vậy ở những tập trước, Isaac ứng biến thế nào mà từng được khán giả khen ngợi?

HHT - Tiếp tục đảm nhận cương vị đội trưởng trong live stage 3, HIEUTHUHAI bất ngờ ghi điểm nhờ hành động tinh tế. Bên cạnh đó, khán giả cũng bàn luận về cách chơi của nam rapper ở show Anh Trai "Say Hi".

HHT - Trong tập 6 Anh Trai "Say Hi", màn "quăng miếng", tung hứng của Anh Tú Atus và HIEUTHUHAI khiến khán giả cười ngất. Bên cạnh đó, "mầm non giải trí" năm nào nay "chặt chém" không thua kém "mỏ hỗn" Lê Dương Bảo Lâm.