Ngô Bảo Ngọc tham gia 2 đấu trường sắc đẹp, Hương Giang - Duy Khánh đưa lời khuyên

HHTO - Người đẹp Ngô Bảo Ngọc xác nhận góp mặt tại chương trình "SuperModelME" khiến siêu mẫu Minh Tú, Duy Khánh, Thảo Nhi Lê bất ngờ, được Quỳnh Anh "nhả vía". Trong khi đó, Hoa hậu Hương Giang dành nhiều lời khuyên cho Top 5 Miss Cosmo Vietnam 2023.

Mới đây, Ngô Bảo Ngọc (Ngọc Mint) vừa thông báo trở lại đường đua nhan sắc, cùng lúc chinh chiến tại cuộc thi Miss Grand Vietnam 2026 và SuperModelME thu hút sự chú ý của cộng đồng fan sắc đẹp. Với sắc vóc được đánh giá tiệm cận với những tiêu chuẩn khắt khe của làng mốt thế giới, hình ảnh của Bảo Ngọc trong những thước phim đầu tiên của SuperModelME nhận được nhiều lời khen.

Ngay khi nhận tin báo Bảo Ngọc đi thi quốc tế, siêu mẫu Minh Tú, Á hậu Thảo Nhi Lê, Á hậu Kim Duyên, Á hậu Quỳnh Anh... vừa bất ngờ vừa vui mừng gửi vừa truyền động lực cho cô. Quán quân SuperModelME 2021 Quỳnh Anh còn hào hứng "nhả vía" cho Bảo Ngọc.

Chứng kiến hành trình trưởng thành của cô bạn thân, Duy Khánh chia sẻ: "Đồng hành cùng Ngọc hơn chục năm, Khánh rất vui khi thấy Ngọc có cơ hội để bước ra đấu trường quốc tế. Ngọc của hiện tại là một cô gái không chỉ đẹp mà còn bản lĩnh, cứng rắn và luôn tràn đầy tự tin. Chúc cho hành trình mới này của Ngọc sẽ thật rực rỡ và truyền cảm hứng".

Á hậu Thảo Nhi Lê - người từng kề vai sát cánh cùng Bảo Ngọc tại Hoa hậu Hoàn Vũ 2022 gửi gắm niềm tin: "Thấy Ngọc đứng ở SuperModelME, sắc lạnh và kiêu hãnh, Nhi biết rằng thế giới sắp phải ngước nhìn. Hãy rực cháy và cho họ thấy bản lĩnh của phụ nữ Việt, Ngọc Mint!"

Phản ứng của dàn người đẹp, nghệ sĩ khi được Ngô Bảo Ngọc báo tin đi thi quốc tế. Nguồn clip: @ngocmintmint

Nếu SuperModelME là đấu trường để người đẹp 31 tuổi chứng minh kỹ năng người mẫu chuyên nghiệp cùng phong thái thời trang gai góc thì Miss Grand Vietnam 2026 lại là "bệ phóng" để cô khẳng định tư duy sắc bén, vốn trải nghiệm dày dặn.

Tại vòng Sơ khảo, Bảo Ngọc ghi điểm bằng kỹ năng trình diễn tốt, thuyết phục Ban giám khảo bằng tinh thần tích cực và năng lượng của một "chiến binh". Trong đó, Hoa hậu Hương Giang dành lời khen ngợi, khẳng định Ngô Bảo Ngọc là một trong những gương mặt mà cô đặc biệt yêu thích và đánh giá cao tại mùa giải năm nay.

Dẫu vậy, Á hậu 2 MGI All Stars 2026 cũng thẳng thắn định hướng cho Bảo Ngọc cần "bung" kỹ năng nào cho giai đoạn nào: Nên tập trung vào thế mạnh catwalk thật "cháy", trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm thay vì "nghĩ nhiều" về câu chuyện muốn truyền tải - đó là việc làm sau khi có danh hiệu.

Ngô Bảo Ngọc nhận lời góp ý của Hoa hậu Hương Giang. Nguồn clip: @ngocmintmint

Chia sẻ về con đường mình đã chọn, Ngô Bảo Ngọc cho biết sẽ dùng sự nghiêm túc, tinh thần dấn thân và sự đa nhiệm để định nghĩa về chính mình.

Ngô Bảo Ngọc, sinh năm 1995, trở thành gương mặt được fan sắc đẹp chú ý khi lọt Top 10 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022, Top 5 Miss Cosmo Vietnam 2023, nhận được giải thưởng phụ như Best Catwalk, Người đẹp Biển và Đại sứ Môi trường.