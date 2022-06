Ngô Thanh Vân trở lại hình tượng đả nữ cực ngầu bên nữ chính "The Kissing Booth" Joey King

HHT - Hãng 20th Century Studios đã tung ra trailer đầu tiên cho bộ phim hành động “The Princess” với sự góp mặt của nữ chính "The Kissing Booth" Joey King cùng với "đả nữ màn ảnh Việt" Ngô Thanh Vân.

The Princess do đạo diễn Lê Văn Kiệt thực hiện với sự đầu tư sản xuất của 20th Century Studios, phim sẽ được phát hành trên nền tảng trực tuyến Hulu vào ngày 1/7 sắp tới. Bộ phim được miêu tả như "một sự kết hợp tuyệt vời giữa John Wick và Sleeping Beauty (Người Đẹp Ngủ Trong Rừng)" lấy bối cảnh thời Trung Cổ. Với nhiều yếu tố hành động và võ thuật, đây hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm điện ảnh tuyệt vời cho nhiều khán giả.

Câu chuyện kể về một nàng công chúa xinh đẹp và mạnh mẽ, vì không chấp nhận lấy một người đàn ông bạo lực làm chồng mà bị hắn bắt nhốt vào một tòa tháp bỏ hoang. Với lòng thù hận và quyết tâm bảo vệ gia đình cùng vương quốc, nàng công chúa "dữ dằn" này đã vùng lên đấu tranh để đoạt lại ngai vàng của cha.

Trong trailer, Ngô Thanh Vân xuất hiện ở giây thứ 47 với bộ phục trang màu xanh cùng mái tóc tết cầu kỳ đậm chất châu Á. Với thế mạnh võ thuật của mình, những pha hành động của "Hai Phượng" trong phim mới của Disney vô cùng điêu luyện cùng khả năng dùng đao xuất sắc. Cô nàng xuất hiện bên cạnh nữ chính do ngôi sao trẻ Joey King thủ vai. Dù chưa tiết lộ vai trò nhưng có thể thấy, vai diễn của đả nữ màn ảnh Việt là giúp đỡ cho nàng công chúa trong hành trình bảo vệ vương quốc của mình.

Tại những giây cuối của trailer, Ngô Thanh Vân cũng xuất hiện với trang phục chiến binh cùng hai cây song đao quen thuộc và đang hợp sức chiến đấu với công chúa để chống lại những tên lính áo đen. Nếu so sánh với tác phẩm gần nhất của cô nàng vào năm 2022 là The Old Guard thì có vẻ như cô nàng sẽ xuất hiện trong nhiều phân đoạn hơn.

Đây là sản phẩm đầu tiên của Ngô Thanh Vân sau khi kết hôn cùng với Huy Trần vào tháng 4 vừa qua. Có thể thấy, cô nàng đả nữ của chúng ta vẫn vô cùng chăm chỉ hoạt động trong mảng diễn xuất trong nước nói chung và nước ngoài nói riêng, khi đây là dự án điện ảnh Hollywood thứ 6 mà cô nàng góp mặt.

Đức Bình