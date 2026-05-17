“Vua bánh mì” Yoon Si Yoon tiết lộ lý do chưa kết hôn: Vì mẹ anh phán chia tay

HHTO - Mới đây, nam diễn viên Hàn Quốc Yoon Si Yoon khi tham gia một chương trình đã tiết lộ lý do dù đã 40 tuổi nhưng anh vẫn chưa kết hôn, và không có ý định kết hôn trong vòng bốn năm tới.

Khi tham gia chương trình Stars Top Recipe At Fun-Staurant, ba ngôi sao Hàn Quốc Yoon Si Yoon (Baker King Kim Tak Goo), Choi Jin Hyuk (Miss Night And Day), và Kim Jae Joong đã có dịp trò chuyện về chủ đề hôn nhân. Cả ba đều sinh năm 1986, năm nay đều tròn 40 tuổi và tất cả đều chưa kết hôn.

Yoon Si Yoon.

Nam diễn viên Choi Jin Hyuk kể rằng mẹ anh không gây áp lực buộc anh phải kết hôn, nhưng luôn cằn nhằn anh về tất cả những thứ khác. Anh thú nhận: “Tôi nghĩ mẹ tôi không thích khi tôi có bạn gái. Cảm giác như bà thực sự không muốn tôi kết hôn”.

Kim Jae Joong bình luận: “Nếu sống với mẹ, cậu không thể hẹn hò, và nếu không thể hẹn hò, cậu không thể kết hôn. Mẹ giống như những cái hầm trú ẩn vậy”. Choi Jin Hyuk hoàn toàn đồng ý với những điều mà Kim Jae Joong nói: “Thật sự rất khó để hẹn hò”.

Choi Jin Hyuk.

Nam diễn viên Choi Jin Hyuk kể thêm rằng mỗi khi anh nói chuyện điện thoại với ai đó, mẹ anh đều nghe toàn bộ cuộc trò chuyện. “Hôm sau, tôi nghe thấy mẹ lặp lại chính xác những gì tôi nói với bạn mình khi bà nói chuyện điện thoại với một người bạn khác”.

Nam diễn viên Yoon Si Yoon cũng chia sẻ câu chuyện chưa kết hôn của anh có điểm tương đồng với câu chuyện của Choi Jin Hyuk. “Mẹ tôi bảo tôi nên kết hôn, nhưng trong thâm tâm tôi nghĩ bà cũng không thích ý tưởng đó”. Trước đó, Yoon Si Yoon nói rằng anh không có kế hoạch kết hôn trong vòng 4 năm tới.

Yoon Si Yoon còn hé lộ thêm một câu chuyện có liên quan đến bạn gái cũ. Anh kể rằng cách đây khá lâu, anh đang ngồi xe của mẹ để đi hẹn hò với bạn gái. “Tôi nhờ bà cho xuống xe ở ga tàu, nhưng bà lại lái vượt qua chỗ đó luôn”.

Khi Yoon Si Yoon nói với mẹ rằng anh đã nhờ bà cho xuống xe rồi mà thì mẹ anh đột nhiên hét lên “Mẹ không biết”. Tay bà nắm chặt vô lăng và bà khóc không kiểm soát được.

Kim Jae Joong (trên), Choi Jin Hyuk (áo hồng) và Yoon Si Yoon (áo xanh).

Sau khi nghe xong câu chuyện, Kim Jae Joong hỏi: “Vậy về cơ bản, cậu đang nói rằng cậu không kết hôn là vì mẹ mình à?”. Yoon Si Yoon đáp lại nửa đùa nửa thật: “Thật lòng mà nói, đúng thế. Mẹ tôi là lý do khiến tôi chưa thể kết hôn”.

Choi Jin Hyuk nói rằng lý do anh chưa kết hôn cũng tương tự như Yoon Si Yoon. “Vì các bà mẹ coi con trai là người duy nhất họ có thể dựa vào mà”. Được biết, cả Choi Jin Hyuk và Yoon Si Yoon đều là con trai duy nhất. Kim Jae Joong cũng là con trai duy nhất trong nhà có 8 chị gái, có điều đặc biệt anh là con nuôi.

Yoon Si Yoon trong Baker King Kim Tak Goo.

Yoon Si Yoon giảm cân khắc nghiệt vì Taxi Driver 3.

Nam diễn viên Yoon Si Yoon từng là “hiện tượng” của màn ảnh Hàn Quốc khi thủ vai chính trong Baker King Kim Tak Goo (2010). Bộ phim là một “hiện tượng quốc dân” khi đạt rating trung bình ấn tượng 38,6%, riêng tập cuối phá đảo với 50,8%. Trong phim, Yoon Si Yoon vào vai Kim Tak Goo, một chàng trai có tài năng làm bánh.

Vai diễn gần đây nhất của Yoon Si Yoon trên màn ảnh là một vai phụ trong Taxi Driver 3 (2025). Để thể hiện tốt vai diễn này, Yoon Si Yoon đã thực hiện chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, giảm cân trông rất tiều tụy. Netizen Hàn Quốc bày tỏ sự ngạc nhiên cũng như khen ngợi tinh thần cống hiến hết mình cho vai diễn của “Vua bánh mì” một thời.