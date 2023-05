Người Mẹ Tồi: Lee Do Hyun diễn xuất đột phá khi hóa thân thành "cậu bé 7 tuổi"

HHT - Sau thành công của "The Glory" (Vinh Quang Trong Thù Hận), Lee Do Hyun lập tức trở lại màn ảnh với vai diễn mới trong "The Good Bad Mother" (Người Mẹ Tồi). Kang Ho trong "Người Mẹ Tồi" là một vai diễn nặng đô và có tâm lý phức tạp nhưng Lee Do Hyun vẫn "xử đẹp" với khả năng nhập vai tốt.

2023 chắc hẳn là một năm khó quên đối với nam diễn viên Lee Do Hyun. Sau khi thành công rực rỡ với vai diễn "đao phủ" Joo Yeo Jeong trong bom tấn The Glory, nam tài tử sinh năm 1995 vừa có màn trở lại đột phá cùng Người Mẹ Tồi. Phim kể về Young Soon (Ra Mi Ran thủ vai), một người mẹ đơn thân và bị coi là "tồi tệ" vì cách bà dạy dỗ nghiêm khắc với con trai của mình - Kang Ho (Lee Do Hyun thủ vai). Suy cho cùng, tất cả chỉ vì bà không muốn cuộc sống của cậu trở nên khốn khổ giống mình. Khi trưởng thành, Kang Ho đã trở thành một công tố viên. Nhưng do ảnh hưởng từ sự giáo dục hà khắc của mẹ, anh cũng mang tính cách lạnh lùng, luôn bất đồng quan điểm với mẹ, cho đến khi anh gặp phải một tai nạn khiến trí não của mình trở lại năm 7 tuổi. Dù tài năng của Lee Do Hyun đã được bộc lộ rõ với nhiều vai diễn khác nhau trước đó, nhưng với nhân vật Kang Ho, Lee Do Hyun lại cho thấy một khía cạnh hoàn toàn khác khiến người hâm mộ phải kinh ngạc. Đây là một vai diễn đòi hỏi nhiều kỹ năng diễn xuất, có chiều sâu để khắc họa một nhân vật với diễn biến tâm lí phức tạp. Trong mỗi tập phim, Lee Do Hyun cho thấy mỗi khía cạnh khác của nhân vật, cho khán giả thấy rõ Kang Ho và mẹ đã thích nghi như thế nào sau nhiều biến cố. Những tình tiết khi bộ não của Kang Ho trở về năm 7 tuổi gây cười một cách nhẹ nhàng, tự nhiên, cũng như được Lee Do Hyun thể hiện hoàn hảo sự phức tạp trong tâm trí của cậu bé 7 tuổi. Với một vai diễn nặng đô, Lee Do Hyun đã thành công truyền tải sự tương phản của hai thái cực nhân vật khác nhau: Giữa sự nhẫn tâm của một công tố viên vô tình; với sự trong sáng, ngây thơ của một đứa trẻ. Trên Twitter, khán giả không thể ngừng để lại những lời khen cho diễn xuất ngày càng đột phá của Lee Do Hyun: "Bây giờ tôi không thể nói nên lời khi thấy Lee Do Hyun đóng vai một đứa trẻ hoàn hảo như thế nào, khi trước đó là một công tố viên lạnh lùng và xấu tính trong 2 tập đầu tiên." "Khác biệt về ánh mắt, cử chỉ, đôi môi luôn đó, hoàn toàn không tìm được điểm chung so với Kang Ho trước đó đâu." "Biểu cảm đa dạng của Lee Do Hyun khi là một đứa trẻ 7 tuổi. Không có lỗ hổng, tất cả đều hoàn hảo. Bạn sẽ đổ gục trước sự dễ thương này đó." Việc không ngần ngại thử sức với nhiều hình tượng vai diễn khác nhau đã giúp Lee Do Hyun thành công có cho mình một chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả. Với diễn xuất ngày một hoàn thiện, Lee Do Hyun được kì vọng sẽ có những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp, là gương mặt triển vọng dẫn đầu dàn diễn viên thế hệ mới của màn ảnh Hàn.