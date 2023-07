Người phụ nữ bị mất gần 2 tỷ đồng trong tài khoản sau khi khởi động lại điện thoại

HHT - Mới đây đã có một trường hợp khách hàng bị mất tới gần 2 tỷ đồng chỉ sau khi khởi động lại điện thoại của mình.

Theo VTV, người phụ nữ này cho biết 1 ngày sau khi nhận được khoản tiền từ người thân gửi vào tài khoản thì điện thoại của chị bất ngờ bị treo. Sau khi khởi động lại, tài khoản của chị bỗng dưng mất gần 2 tỷ đồng. Chị khẳng định không trực tiếp thực hiện giao dịch rút tiền này. Đồng thời không truy cập bất kỳ đường link lạ hay chia sẻ mật khẩu dịch vụ Internet Banking.

Chị đã ngay lập tức liên hệ ngân hàng để kiểm tra. Phía ngân hàng cũng đã cung cấp đầy đủ dữ liệu cho công an để điều tra làm rõ vụ việc.

Phân tích nguyên nhân của vụ việc này trong chương trình Vấn đề hôm nay, ông Ngô Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Công ty An ninh mạng thông minh SCS cho biết: "Khi sử dụng dịch vụ Internet Banking, để thực hiện giao dịch chuyển tiền, chúng ta sẽ có tài khoản đăng nhập và nhận mã xác thực khi giao dịch đó, hay gọi là mã OTP để giao dịch được thực hiện.

Tình huống mất tiền xảy ra khi giả sử kẻ xấu biết tài khoản đăng nhập Internet Banking và biết mã OTP đó. Khi kẻ xấu "ngồi" trong điện thoại chúng ta thì sẽ biết mật khẩu truy cập, mã OTP giao dịch và thực hiện giao dịch giả mạo.

Đối với ngân hàng thì đây là giao dịch hợp lệ bởi tài khoản ngân hàng đúng và mã xác thực giao dịch đúng, ngân hàng thực hiện xác thực và thực hiện lệnh chuyển tiền. Như vậy nguy cơ xảy ra khi điện thoại của nạn nhân bị kẻ xấu chiếm quyền điều khiển từ xa".

Về trách nhiệm của ngân hàng, luật sư Bùi Quang Hưng, Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế Việt - Trung (VCITAC) khẳng định: "Trong các quy định về Bộ luật dân sự, về nguyên tắc, người gửi tiền vào ngân hàng và ngân hàng có trách nhiệm giữ tiền. Trong trường hợp này, kẻ gian đột nhập và phá hệ thống dữ liệu của ngân hàng hay cá nhân khách hàng.

Chúng ta phải xem xét trách nhiệm của ngân hàng trong trường hợp app ngân hàng không đủ an ninh, bảo đảm an toàn để kẻ gian chiếm quyền điều khiển và chuyển tiền đi. Ngân hàng đã không đảm bảo tính an toàn trong dịch vụ của mình, tạo điều kiện kẻ gian lấy tài sản của khách hàng".