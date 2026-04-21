Nguồn gốc trào lưu làm "nhiệm vụ hệ thống" và những câu đùa, từ lóng "ăn theo"

HHTO - Một người đột nhiên làm những hành động lạ thì có thể là đang thực hiện "nhiệm vụ hệ thống". Vậy nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì "cái giá" phải trả là gì?

Câu nói "nhiệm vụ hệ thống" bắt nguồn từ cộng đồng đọc tiểu thuyết mạng, xem phim thể loại "xuyên không". Nhân vật chính bất ngờ "đăng nhập" vào cơ thể của ai đó ở thế giới khác (trong sách, thời cổ đại, game...) và buộc phải thực hiện nhiệm vụ mà "hệ thống" đưa ra để hoàn thành cốt truyện, bảo toàn tính mạng trở về thế giới thực. Nhiệm vụ được giao cho "ký chủ" (chỉ người nhập vai) lúc khó lúc dễ, lúc tai quái, lúc kỳ cục.

"Anh trai" RIO lên Threads "chấm hỏi" về "nhiệm vụ hệ thống".

Từ đây, dân mạng bắt đầu sử dụng mẫu câu "chắc chắn đang làm nhiệm vụ hệ thống" khi thấy ai đó đột nhiên có hành động khác thường thay vì nói theo cách phổ thông: "Ủa, bạn đang làm gì khó hiểu vậy?". Dần dần, "nhiệm vụ hệ thống" trở thành câu đùa, từ lóng mới và hiện tại là trào lưu thực hiện "nhiệm vụ hệ thống" (thực tế là người dùng tự đặt nhiệm vụ cho mình, có thể nghiêm túc hoặc cợt nhả).

"Chị Phiến" "bắt trend" từ sớm và cho ra hẳn một series đánh số các "nhiệm vụ hệ thống" phải thực hiện mỗi ngày.

Anh Tú Atus từng "ngơ ngác" không hiểu fan nói làm "nhiệm vụ hệ thống" là gì nhưng gần đây đã "thực hiện nhiệm vụ hệ thống" cùng CAPTAIN BOY.

Câu đùa của dân mạng Việt nhưng được áp dụng sớm và nhiều nhất đối với thần tượng K-Pop, đó là Liz (IVE). Khoảng thời gian trước, fan "đào lại" và soi ra hàng loạt những khoảnh khắc Liz đứng một góc nhảy một điệu kỳ lạ, hay khi các thành viên đang trò chuyện, chỉnh trang chuẩn bị quay thì cô im lặng tạo hình con vật bằng tay... Liz và những "nhiệm vụ hệ thống" trở thành "insight joke" trong cộng đồng fan Việt.

Fan đùa giỡn với nhau, thời gian gần đây, nhan sắc của Liz ngày càng thăng hạng chính là phần thưởng do chăm chỉ hoàn thành "nhiệm vụ hệ thống".

Phỏng theo cách diễn đạt của các "hệ thống đại nhân" trong phim, tiểu thuyết, dân mạng cũng có thêm nhiều câu đùa, từ lóng mới khác như:

"Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ số n, cộng 10 điểm năng lượng"

"Không hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ sẽ bị phụ huynh "ganh" trong 2 ngày nữa"

"Mặc kệ nhiệm vụ hệ thống, tôi..."

"Tôi khiến hệ thống bó tay vì..."

"Hệ thống cũng phải sợ nữ chính/ phản diện là tôi"

