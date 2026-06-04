Nguồn cơn nào khiến Lưu Thi Thi và Lưu Diệc Phi rơi vào tranh cãi gay gắt?

HHTO - Không phải bỗng dưng mà fan của Lưu Thi Thi và Lưu Diệc Phi lại tranh cãi kịch liệt đến vậy và mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ.

Trong sự kiện thời trang mới đây của tạp chí Vogue ấn bản Trung Quốc, Lưu Thi Thi là cái tên được nhắc tới nhiều nhất dù có rất nhiều sao Hoa ngữ tham gia. Ngay từ khi studio của cô tung ra bộ ảnh khoe tạo hình, mọi người đã trầm trồ khen ngợi vẻ trẻ trung, dịu dàng của Lưu Thi Thi.

Nữ diễn viên được khen đẹp như nàng tiên hoa trong bộ váy thướt tha khoe vóc dáng mảnh dẻ, mái tóc búi cao có gắn hoa xung quanh tạo thành chiếc vương miện càng tô điểm thêm cho nhan sắc Lưu Thi Thi.

Nhưng khi Lưu Thi Thi xuất hiện trên sân khấu, nhiều người có chút thất vọng khi cô không lung linh như ảnh đã đăng, cũng không gắn hoa li ti quanh mái tóc mà chỉ kết hoa phía sau đầu.

Từ đó, cư dân mạng lại liên tưởng Lưu Thi Thi với Lưu Diệc Phi. Bởi Lưu Diệc Phi cũng từng sải bước trên sân khấu một sự kiện của Vogue Trung Quốc, cũng có tạo hình cài hoa trên tóc và còn tạo thành trào lưu. Rất nhiều cô gái đến bây giờ vẫn thích cài hoa baby giống Lưu Diệc Phi.

Màn so sánh khiến Lưu Thi Thi có phần lép vế, bị cho là nhìn gầy gò, thiếu sức sống hơn Lưu Diệc Phi. Nhưng cũng có người bênh vực Lưu Thi Thi, bởi cô có phong thái mảnh mai, nhẹ nhàng khác với Lưu Diệc Phi tỏa sáng kiểu sắc sảo, nổi bật.

Fan của Lưu Thi Thi cũng lan truyền tin đồn Lưu Diệc Phi vừa tiếp nhận một hợp đồng quảng cáo mỹ phẩm cao cấp mà Lưu Thi Thi từng đảm nhận nhưng với mức thù lao giảm xuống 30%. Netizen nhanh chóng cho rằng thông tin này không hợp lý, bởi danh tiếng Lưu Diệc Phi còn cao hơn Lưu Thi Thi, nên khó có chuyện cô phải giảm thù lao, nhất là khi “thần tiên tỷ tỷ” là đại diện của rất nhiều nhãn hàng cao cấp chứ không hề thiếu hợp đồng.

Sự thật là hợp đồng giữa Lưu Thi Thi và nhãn hàng mỹ phẩm kia kết thúc vào tháng 5/2026 và không gia hạn. Thương hiệu đã ký kết hợp đồng với Lưu Diệc Phi từ trước đó và sẽ sớm công bố trong tháng này.