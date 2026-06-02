Taylor Swift chính thức góp giọng trong Toy Story 5, quay lại hát nhạc Country

HHTO - Taylor Swift chính thức xác nhận sẽ góp mặt trong "Toy Story 5" với ca khúc mới mang tên "I Knew It, I Knew You". Đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ viết nhạc cho thương hiệu hoạt hình đình đám của Pixar, đồng thời đánh dấu sự trở lại với thể loại nhạc Country (đồng quê) sau nhiều năm theo đuổi dòng nhạc Pop.

Tối 1/6 (giờ Việt Nam), Taylor Swift khiến cộng đồng người hâm mộ dậy sóng khi bất ngờ kích hoạt một bảng đếm ngược mới trên trang web cá nhân. Điểm thu hút sự chú ý của khán giả chính là sự hiện diện đầy bí ẩn của Jessie - một trong những nhân vật được yêu thích nhất từ thương hiệu hoạt hình đình đám Toy Story.

Hình ảnh này nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội, khi nhiều khán giả cho rằng đây là manh mối rõ ràng nhất cho thấy mối liên hệ giữa Taylor Swift và Toy Story 5 sau loạt đồn đoán kéo dài trong thời gian qua.

Bảng đếm ngược trên website Taylor Swift khiến không ít khán giả tò mò.

Khi bảng đếm ngược kết thúc, Taylor Swift đã chính thức hé lộ bí mật đằng sau loạt manh mối kéo dài suốt nhiều ngày qua. Theo đó, giọng ca Lover xác nhận sẽ góp giọng trong phần nhạc phim của Toy Story 5 với ca khúc I Knew It, I Knew You - bài hát được sáng tác riêng cho phần phim mới nhất của thương hiệu hoạt hình đình đám này.

Taylor Swift chính thức công bố sự kết hợp giữa cô và Toy Story 5.

Trên các trang mạng xã hội cá nhân, nữ nghệ sĩ chia sẻ sự phấn khích của mình: “Từ lâu, tôi đã luôn mơ ước có cơ hội được viết nhạc cho những nhân vật mà mình yêu mến từ khi còn là một cô bé 5 tuổi ngồi xem bộ phim Toy Story đầu tiên. Tôi đã lập tức phải lòng Toy Story 5 khi may mắn được xem những bản dựng đầu tiên của bộ phim, và viết ca khúc này ngay khi trở về nhà sau buổi chiếu.”

Đạo diễn kiêm biên kịch Toy Story 5 Andrew Stanton cũng không giấu được sự yêu thích dành cho I Knew It, I Knew You: “Thật khó có thể diễn tả hết ý nghĩa của việc Taylor viết và thể hiện ca khúc này đối với chúng tôi. Sự gắn kết của cô ấy với Jessie, cũng như cách cô ấy ngay lập tức thấu hiểu những gì nhân vật đang trải qua, là điều không thể phủ nhận. Ca khúc này có sự kết nối sâu sắc với thế giới của Toy Story. Đến mức ngay từ lần đầu tiên nghe thử, chúng tôi đã có cảm giác như nó vốn luôn thuộc về nơi này, giống như một thành viên thất lạc từ lâu của gia đình nay cuối cùng đã trở về. Đó thực sự là một sự sắp đặt của số phận.”

Theo tờ Variety, I Knew It, I Knew You sẽ đánh dấu sự trở lại của Taylor Swift với những màu sắc Country quen thuộc sau nhiều năm gắn bó với nhạc Pop. Đây cũng là dịp để nữ nghệ sĩ tái hợp cùng nhà sản xuất Jack Antonoff - cộng sự đứng sau nhiều bản hit trong sự nghiệp của cô. Màn kết hợp này được kỳ vọng sẽ tạo nên một trong những điểm nhấn đáng chú ý của làng nhạc quốc tế trong mùa Hè năm nay.

I Knew It, I Knew You là màn tái hợp giữa nữ nghệ sĩ và nhà sản xuất âm nhạc Jack Antonoff.