PSY bị điều tra do vi phạm luật y tế, liệu có ảnh hưởng đến lịch diễn ở Hà Nội?

HHTO - PSY là nghệ sĩ biểu diễn trong 2 đêm của lễ hội âm nhạc K-PULSE HANOI 2026 vào cuối tuần này (6 - 7/6). Vụ PSY bị điều tra do nhờ người nhận thuốc hộ (thuộc loại hướng thần) có diễn biến mới. Điều này có làm ảnh hưởng đến lịch diễn ở Hà Nội hay không?

Theo MBC, Văn phòng Công tố quận Tây Seoul (Hàn Quốc) đã tiếp nhận hồ sơ và đang điều tra các cá nhân trong đó có PSY cùng quản lý, giáo sư, bác sĩ nội trú của một bệnh viện đại học... về tội vi phạm Luật Dịch vụ Y tế.

PSY bị cáo buộc đã nhờ quản lý và các bên thứ ba khác nhận thuốc hướng thần là Xanax và Stilnox sau khi được kê đơn mà không đến khám trực tiếp tại một bệnh viện đại học ở Seoul trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến năm 2025.

Xanax và Stilnox là thuốc hướng thần được sử dụng để điều trị rối loạn giấc ngủ, rối loạn lo âu và trầm cảm. Do nguy cơ gây nghiện cao, bệnh nhân buộc phải đến khám và được kê đơn trực tiếp.

Trang The Korea Times trích dẫn, theo luật hiện hành tại Hàn Quốc, chỉ bệnh nhân đã được bác sĩ khám mới được nhận thuốc theo toa. Người vi phạm có thể bị phạt tù 1 năm hoặc phạt hành chính cao nhất là 10 triệu won (hơn 170 triệu đồng).

P Nation - công ty chủ quản của PSY đã đưa ra phản hồi vào ngày 2/6 với truyền thông như sau: "Cuộc điều tra của cảnh sát về hành vi vi phạm Luật Dịch vụ Y tế liên quan đến nhận thuốc hộ đã kết thúc. Chúng tôi sẽ tích cực hợp tác với bất kỳ cuộc điều tra tiếp nào từ bên công tố".

Tin tức này làm dấy lên lo ngại với cộng đồng khán giả Việt - những người mua vé tham gia nhạc hội K-PULSE HANOI 2026 được tổ chức tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) vào cuối tuần này. PSY là một trong những nghệ sĩ biểu diễn 2 đêm liền. Một số khán giả hoài nghi cuộc điều tra tại Hàn Quốc có thể khiến nam nghệ sĩ không thể biểu diễn như kế hoạch.

Tin tức hồ sơ điều tra PSY đã chuyển cho phía công tố được đưa tin rầm rộ tại Hàn Quốc vào ngày 2/6. Tối cùng ngày, phía K-PULSE HANOI 2026 vẫn công bố quyền lợi chụp ảnh nhóm có PSY. Đây là động thái mới nhất của ban tổ chức nhạc hội, cho thấy dường như diễn biến mới của cuộc điều tra không ảnh hưởng nhiều đến lịch diễn ở K-PULSE HANOI 2026. Trong trường hợp PSY không thể tham gia nhạc hội, khán giả hi vọng phía ban tổ chức sẽ có xử lý bù đắp xứng đáng cho fan trúng quyền lợi chụp ảnh cùng "oppa Gangnam Style".

Chủ hit Gangnam Style đã đối diện với cuộc điều tra này từ năm ngoái. Tháng 8/2025, P Nation đã thay anh gửi lời xin lỗi đến công chúng và thừa nhận có sơ suất khi nhờ người nhận thuốc hộ. Suốt gần 1 năm kể từ khi bị điều tra, PSY vẫn chạy lịch biểu diễn bình thường ở nhiều nhạc hội tại Hàn Quốc. Tức là, PSY vẫn có khả năng biểu diễn ở Hà Nội như kế hoạch nếu cuộc điều tra từ phía công tố không phát hiện thêm hành vi vi phạm nghiêm trọng hơn.

Theo phản hồi của công ty vào năm ngoái, PSY đã được chẩn đoán mắc chứng rối loạn giấc ngủ mãn tính và đang dùng thuốc theo đơn của bác sĩ. Việc sử dụng thuốc luôn được giám sát y tế, với đơn thuốc được kê đúng liều lượng và không có việc kê đơn hộ.