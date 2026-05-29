Kiều Sở lên sóng, Trần Đô Linh sẽ nối dài thành công từ Khi Chim Nhạn Trở Về?

Kiều Sở đã chốt lịch ra mắt vào ngày 2/6, hứa hẹn sẽ là mùa Hè bùng nổ của phim cổ trang nữ chủ khi sau đó, Mạc Ly của Bạch Lộc cũng lên sóng. Phim xoay quanh Sở Triều, con gái tướng quân và lỡ trao gửi tình cảm nhầm người cho thế tử Tiêu Tuân.

Sở Triều trải qua nhiều loạn lạc.

Cuộc hôn nhân sai lầm khiến cả gia đình Sở Triều mất mạng, bản thân Sở Triều thì trùng sinh quay lại thời điểm trước ngày cưới. Không cam chịu số phận đã định, Sở Triều tìm mọi cách thay đổi cục diện, chống lại tất cả để bảo vệ bản thân và gia đình. Và trên hành trình ấy, cô đã gặp chàng công tử Tạ Yến Lai luôn chịu nhiều nỗi đau không biết chia sẻ cùng ai. Hai con người cô đơn gặp nhau, cùng trải qua sinh tử để bảo vệ giang sơn.

Cô quyết định chống lại số mệnh.

Khi mới biết về nội dung, nhiều người sẽ lo rằng Trần Đô Linh nhìn liễu yếu đào tơ thì không hợp làm Sở Triều mạnh mẽ, dám đối đầu với những thế lực hùng mạnh, còn dẹp tan quân thù. Nhưng khi xem trailer và ảnh hậu trường, cư dân mạng lại khen Trần Đô Linh nhìn bề ngoài mỏng manh nhưng khí chất lại rất cứng cỏi. Từ ánh mắt sắc lạnh, biểu cảm kiên định… là đủ khiến người xem tin rằng cô là Sở Triều đang quyết tâm sửa chữa sai lầm.

Trần Đô Linh nhìn mỏng manh nhưng kiên cường.

Năm ngoái, Trần Đô Linh từng thành công với một vai diễn tương tự trong Khi Chim Nhạn Trở Về, cũng là cô gái ẩn giấu tính cách mạnh mẽ can trường sau vẻ ngoài dịu dàng nhu mì. Cả hai nhân vật không thể hiện quá nhiều cảm xúc, không lí lắc nhí nhảnh mà thâm trầm, tĩnh tại để che giấu rất nhiều suy tính. Vì thế, Trần Đô Linh cũng gặp áp lực phải thể hiện Sở Triều khác với Trang Hàn Nhạn, nhất là nếu như Khi Chim Nhạn Trở Về chỉ khoanh vùng cuộc đấu trí trong gia đình thì tới Kiều Sở, câu chuyện mở rộng tới cả giang sơn.