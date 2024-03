Nhà sản xuất nói gì về tin đồn Kim Soo Hyun nhận 14 tỷ đồng mỗi tập Queen of Tears?

HHT - Đây là giả thuyết mà cư dân mạng đặt ra sau diễn biến mới ở tập 6 của "Queen of Tears" (Nữ Hoàng Nước Mắt). Có khả năng đạo diễn, biên kịch đang gợi ý rằng, con trai của Hong Soo Cheol - Da Hye thực chất là con của Baek Hyun Woo và Hong Hae In.

HHT - Khán giả xem "Queen of Tears" (Nữ Hoàng Nước Mắt) giờ đã có thêm niềm vui mới là tìm những chi tiết có liên quan đến "Crash Landing on You" (Hạ Cánh Nơi Anh) được biên kịch cài cắm trong phim.