Nhà Vịt Di Cư: Đã đến lúc ra khỏi "vùng an toàn", chu du đến những vùng đất mới

HHT - Là "người một nhà" với các Minions, "Mallard" (Nhà Vịt Di Cư) nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả nhờ những cuộc phiêu lưu gây cấn nhưng hài hước, đồ họa phim bắt mắt.

Mallard (tựa Việt: Nhà Vịt Di Cư) kể về chuyến phiêu lưu của gia đình vịt gồm 4 thành viên: Bố Mack, mẹ Pam, anh trai Dax và cô em út Gwen. Nhà vịt luôn quanh quẩn trong môi trường sống quen thuộc là cái ao nhỏ ở vùng New England, nhưng điều đó chẳng làm hài lòng hai cô cậu nhỏ trong nhà.

Bay ra khỏi "vùng an toàn"

Mack vốn là một người bố mẫu mực, hết lòng chăm lo cho gia đình. Tuy nhiên, bản thân vị "trụ cột" này luôn tỏ ra thận trọng, chưa bao giờ cho phép gia đình bước chân ra khỏi ao làng. Anh lo lắng nhiều về những mối nguy tiềm ẩn ở thế giới rộng lớn ngoài kia.

Tuy nhiên, ngày đẹp trời nọ, một đàn vịt từ phương xa bỗng hạ cánh xuống chiếc ao mà gia đình Mack đang sinh sống. Khi biết họ đang nghỉ chân trong chuyến di cư hàng năm đến Jamaica, gia đình Mack bỗng trở nên "lục đục".

Các thành viên còn lại trong gia đình ra sức thuyết phục đi Mack cho phép cả nhà đi phiêu lưu, khiến nội tâm anh xảy ra những cuộc đấu tranh dữ dội. Cuối cùng, người bố này cũng đồng ý dẫn cả nhà bước ra khỏi vùng an toàn, đi nhìn ngắm thế giới bên ngoài.

Đi để trưởng thành

Gia đình vịt không theo lối mòn tập thể là bay theo đàn, họ tự mình thực hiện chuyến đi đến Jamaica thuộc vùng biển Caribê. Và tất nhiên, chuyến phiêu lưu đầu tiên của cả nhà đã chẳng dễ dàng.

Hàng loạt sự cố như đi lệch hướng, lạc đường, gặp phải thời tiết xấu liên tục ập đến với nhà vịt. Đặc biệt, những điều mới mẻ của phố thị và vài người lạ không mấy thân thiện đã làm các thành viên trong gia đình vịt phải lao đao.

Nhưng chính những khó khăn trên lại là nhân tố mang nhà vịt đến gần nhau hơn, khi họ chịu ngồi lại bàn bạc, cùng nhau giải quyết vấn đề. Chuyến phiêu lưu đầu đời cũng mang đến cho cô cậu nhỏ Dax - Gwen những người bạn mới và nhiều bài học quý báu trên chặng đường trưởng thành.

Nội dung không mới nhưng vẫn hút người xem

Mallard tập trung vào ý nghĩa của chuyện khám phá, đề cao tình bạn và sự gắn kết của các thành viên trong gia đình. Trên thực tế, nội dung như thế chẳng hề mới mẻ đối với thể loại phim hoạt hình, nhưng Mallard lại thu hút được nhiều khán giả ra rạp.

Yếu tố đầu tiên đảm bảo doanh thu phòng vé cho Nhà Vịt Di Cư chính là xuất thân "khủng" của phim. Phim được sản xuất bởi hãng Illumination, nơi cho ra đời nhiều thương hiệu hoạt hình đình đám xứ Hollywood như The Super Mario Bros.,The Secret Life Of Pets hay Minions,...

Vì xuất thân từ Illumination nên người xem chẳng ngạc nhiên khi Nhà Vịt Di Cư được đầu chỉn chu về mặt âm thanh, hình ảnh. Phim phô diễn các cảnh thiên nhiên hùng vĩ như mây trời, sóng nước, núi đồi, và cả vùng biển biết phát sáng tựa xứ sở thần tiên.

Mallard có cốt truyện dễ xem, không mờ nhạt hay quá khó hiểu. Điều này phù hợp với phần đông thị hiếu của những "khán giả nhí", đồng thời khiến các cô cậu tuổi teen hay thậm chí bậc phụ huynh đến với phim cũng thấy thích thú. Nhà Vịt Di Cư còn khiến người xem phải liên tục phì cười bởi những miếng "hài duyên", được lồng ghép hợp lý trong suốt mạch phim.