Nhật Bản remake "Girl From Nowhere": Nanno xứ hoa anh đào trông quá hiền?

HHTO - Không chỉ Thái Lan đưa “Girl From Nowhere” trở lại với phần phim mới, Nhật Bản cũng sẽ bắt tay remake và có cho mình một Nanno phiên bản xứ hoa anh đào.

Sau một thời gian dài im thin thít và lặn mất tăm, thương hiệu Girl From Nowhere (Cô Gái Đến Từ Hư Vô) bỗng bất ngờ trở lại, không những thế còn vô cùng “rộn ràng”. Mới đây, Nhật Bản thông báo sẽ remake loạt phim nổi tiếng này của Thái Lan.

Lên sóng mùa đầu tiên vào năm 2018, Girl From Nowhere bản gốc của Thái Lan đã gây tiếng vang lớn không chỉ ở xứ chùa vàng mà còn ở quốc tế khi phát sóng thông qua Netflix toàn cầu. Mùa 2 công chiếu năm 2021, tiếp tục thu hút lượng lớn người xem.

Loạt phim Girl From Nowhere bản gốc lấy bối cảnh học đường Thái Lan, xoay quanh nhân vật trung tâm là cô nữ sinh bí ẩn Nanno (Kitty Chicha Amatayakul). Chẳng rõ Nanno là ai, đến từ đâu, nhưng cô có những quyền năng mà người thường không thể có. Ở những ngôi trường Nanno đặt chân đến, các thói hư tật xấu của loài người bị phơi bày, được khuếch đại, và những kẻ gây ra tội lỗi phải trả giá.

Girl From Nowhere bản Thái tạo tiếng vang bởi sở hữu nội dung gây sốc nhưng cuốn hút. Đằng sau các tình tiết giật gân là những thông điệp sâu sắc được cài cắm. Và chắc chắn Girl From Nowhere sẽ không thể thành công đến thế nếu không có một Nanno quá bí ẩn, quá ma mị, khiến người ta vừa sợ hãi vừa say mê đến không thể cưỡng lại.

Được biết, Nanno phiên bản Nhật sẽ do nữ diễn viên tân binh Nakajima Arisa đảm nhận. Cô sinh năm 2005, từng du học ở Mỹ, đặc biệt có khả năng ghi nhớ tốt. Girl From Nowhere bản Nhật là tác phẩm đánh dấu màn ra mắt của cô ở lĩnh vực diễn xuất. Hay nói cách khác, Nanno là vai diễn đầu tay của cô.

Nakajima Arisa cho biết cô cảm thấy có trách nhiệm và quyết tâm rất lớn khi được vào vai Nanno trong một bộ phim được rất nhiều người yêu thích. Nữ diễn viên tân binh chia sẻ: “Khi đọc kịch bản, tôi bị thu hút bởi thế giới quan độc đáo và nhân vật Nanno khó nắm bắt”. Cô cho biết mình sẽ trân trọng sức hấp dẫn của bộ phim gốc và mang đến một “nữ sinh chuyển trường Nanno” mới.

Ban đầu, nhiều netizen nhận xét trông Nakajima Arisa quá hiền, quá tươi sáng, không phù hợp với một nhân vật ma mị và bí ẩn như Nanno. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có không ít bình luận bênh vực rằng đó chỉ là ảnh chụp thông thường của cô, khi đội ngũ hóa trang và tạo hình vào việc thì mọi thứ sẽ thay đổi ngay.

Mới đây, công ty quản lý của Nakajima Arisa cũng tung ra hình ảnh mới của cô, theo phong cách “nguy hiểm” hơn như để đồng tình và củng cố quan điểm với những bình luận này.

Riêng Girl From Nowhere xứ chùa vàng, vào tháng 3 tới đây một phiên bản phim mới sẽ ra mắt khán giả, mang tên Girl From Nowhere: The Reset. Đây không phải là mùa 3 nối tiếp hai mùa phim đã công chiếu trước đó mà là một bản phim mới hoàn toàn, với bối cảnh câu chuyện diễn ra ở một dòng thời gian khác. Theo đó, Nanno của Girl From Nowhere: The Reset cũng do một nữ diễn viên mới đảm nhận - Becky Armstrong.

Becky là Nanno mới trong Girl From Nowhere: The Reset.

Một số bình luận của netizen:

“Ồ, tôi hào hứng với bản remake của Nhật hơn là bản làm mới của Thái đó.”

“Nhật Bản cũng có sở trường về những câu chuyện rùng rợn, ma mị. Chắc Nanno của Nhật cũng sẽ hấp dẫn lắm đây.”

“Nanno được tạo ra dựa trên cảm hứng từ Tomie của Junji Ito, đúng không? Và giờ Nhật Bản remake Nanno? Phải chăng chúng ta vừa quay trở lại điểm xuất phát?”

“Tôi nghĩ bản phim của Nhật sẽ đáng xem đó.”

“Thú thật là cả hai diễn viên mới đều có cảm giác không bằng nữ diễn viên đầu tiên đóng Nanno. Thật đáng tiếc khi Kitty không trở lại.”