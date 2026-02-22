Rộ nghi vấn Zendaya và Tom Holland đã bí mật kết hôn qua một chi tiết bất ngờ

Mới đây, nữ diễn viên nổi tiếng Zendaya khiến truyền thông Hollywood rầm rộ sau khi được phát hiện đeo một chiếc nhẫn vàng trên ngón áp út, thay vì chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh mà cô từng khoe trước đó. Hình ảnh được bắt chụp lại khi nữ diễn viên dạo phố cùng đồng nghiệp và bạn bè vào tối 18/2, từ đó dẫn đến nhiều lời đồn đoán rằng cô và bạn trai Tom Holland đã bí mật kết hôn.

Zendaya lộ chiếc nhẫn vàng ngay ngón áp út như ngầm xác nhận đã kết hôn.

Trước đó tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2025, Tom Holland và Zendaya đã xác nhận đính hôn thông qua chiếc nhẫn kim cương trên tay "nhà gái". Cả hai được xác nhận đã đi đến cột mốc này vào năm 2024 thông qua một buổi lễ riêng tư, chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết tham dự. Tuy nhiên trong loạt ảnh mới nhất lần này, chiếc nhẫn kim cương đã được thay bằng nhẫn vàng đơn giản, truyền thống giống kiểu nhẫn cưới.

Zendaya và chiếc nhẫn đính hôn bằng kim cương gây sốt Quả Cầu Vàng 2025.

Từ đó, thông tin về việc cặp đôi phim Người Nhện đã bí mật kết hôn khiến cư dân mạng xôn xao. Một số cho rằng cả hai nhiều khả năng đã trở thành vợ chồng, nhưng không tổ chức đám cưới rầm rộ hay đăng tải thông tin vì mong muốn giữ gìn sự riêng tư cho bản thân. Đây cũng là điều hợp với tính cách của Tom Holland khi trong những năm qua, anh chàng luôn tỏ ra kín tiếng và thậm chí rời xa các sự kiện đông người.

Zendaya và Tom Holland luôn nhấn mạnh việc bảo vệ đời tư giữa guồng quay công việc bận rộn. Trong một cuộc phỏng vấn với Daily Mirror, ngôi sao Euphoria chia sẻ: "Cả hai chúng tôi không muốn trốn tránh nhưng đồng thời, chúng tôi muốn bảo vệ sự riêng tư của mình. Tất nhiên sẽ có một số khía cạnh nằm ngoài tầm kiểm soát, nhưng những điều riêng tư mà chúng tôi có thể kiểm soát, chúng tôi sẽ bảo vệ chúng bằng mọi giá".

Cặp đôi ưu tiên gìn giữ mối quan hệ riêng tư.

Hiện tại, Tom Holland chỉ mới xác nhận sớm trở lại điện ảnh thông qua Spider-Man: Brand New Day, dự kiến ra mắt trong tháng 7/2026. Còn với Zendaya, nữ diễn viên vẫn đang hoạt động năng nổ và sẽ phủ sóng màn ảnh thời gian tới với nhiều dự án chiếu rạp lẫn truyền hình, bắt đầu với The Drama đóng cùng Robert Pattinson và sư trở lại của Euphoria mùa 3 trong tháng 4 này.