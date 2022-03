Nhật Bản remake “Vì Sao Đưa Anh Tới”: Netizen không hài lòng dàn cast, nhất là “Mợ Chảnh”

HHT - Trước dàn diễn viên của “Vì Sao Đưa Anh Tới” bản Nhật, netizen cả Hàn lẫn Nhật đều không hài lòng, đặc biệt là “Mợ Chảnh”.

Vì Sao Đưa Anh Tới (My Love From The Star) là một bộ phim truyền hình nổi tiếng của Hàn Quốc, kể về mối tình lãng mạn kỳ diệu của hai con người khác biệt, tưởng chừng chẳng có liên quan gì đến nhau. Do Min Joon (Kim Soo Hyun) là một người đến từ vũ trụ, sống đã hàng trăm năm; còn Cheon Song Yi (Jeon Ji Hyun) là ngôi sao hàng đầu ở thời hiện tại.

Bộ phim đã gây được tiếng vang lớn khi phát sóng vào năm 2013, bùng nổ không chỉ ở Hàn Quốc hay Nhật Bản mà là toàn châu Á.

Nhật Bản làm lại Vì Sao Đưa Anh Tới với diễn xuất của hai diễn viên trẻ, đẹp: Fukushi Sota vai “Cụ Giáo” và Yamamoto Mizuki vai “Mợ Chảnh”. Fukushi Sota là một ngôi sao đang lên ở Nhật Bản, đã khẳng định mình ở nhiều dự án phim thành công. Yamamoto Mizuki là một diễn viên kiêm người mẫu, cũng đã tham gia diễn xuất khá nhiều phim.

Fukushi Sota cho biết khi được mời tham gia dự án này, anh đã rất bất ngờ. Nam diễn viên đã diễn xuất với sự tôn trọng hết mức đối với bản gốc, và có nhiều cảnh phim mà anh đặc biệt thích với tư cách của một khán giả.

Yamamoto Mizuki thú nhận có nhiều áp lực khi nhận vai “Mợ Chảnh”, nhưng sau khi đọc kịch bản cô thấy vai diễn có hơi khác so với bản gốc, cô muốn diễn nhân vật này nên đã đồng ý.

Có thể thấy khi lên phim, bản Nhật cố gắng tái hiện lại bản gốc khá nhiều, như cảnh “Cụ Giáo” đi xe đạp hay “Mợ Chảnh” hát trong lúc say rượu đều được giữ lại. Căn hộ nơi cả hai sống cũng được sắp xếp, trang trí khá giống với bản gốc của Hàn.

Tuy nhiên, netizen bày tỏ ý kiến không hài lòng trước dàn diễn viên của Vì Sao Đưa Anh Tới bản Nhật. Đa số đều nhận xét rằng có cảm giác bản Nhật sẽ khó vượt qua được cái bóng của bản Hàn, đặc biệt là hai nhân vật chính do Kim Soo Hyun và Jeon Ji Hyun đảm nhận. “Tôi không cảm thấy rung động như với bản gốc”, “Dàn diễn viên này đối với tôi vẫn còn thiếu sót so với bản gốc”... là một số ý kiến được để lại.

Không chỉ ở Hàn Quốc, ngay tại Nhật Bản các phản ứng về Vì Sao Đưa Anh Tới bản remake cũng có nhiều ý kiến trái chiều. Nam chính Fukushi Sota ít nhận “gạch đá” hơn, nhưng Yamamoto Mizuki bị nhận xét là thiếu khí chất. Nữ diễn viên được khen xinh xắn nhưng Cheon Song Yi là một nhân vật cần nhiều hơn là vẻ ngoài xinh đẹp.

Bên cạnh đó, “truyền thống” làm phim ngắn gọn của Nhật Bản cũng khiến các fan Vì Sao Đưa Anh Tới bản gốc lo ngại. Thông thường một bộ phim truyền hình Nhật chỉ dài trung bình 10-12 tập, trong khi phim truyền hình Hàn Quốc có độ dài trung bình là 16-20 tập. Nhiều ý kiến bày tỏ rằng các bản làm lại luôn cắt bỏ nhiều tình tiết so với bản gốc, điều này đã giảm sự thú vị của phim đi hẳn một nửa.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn có những ý kiến cho biết họ vẫn sẽ thưởng thức Vì Sao Đưa Anh Tới bản remake của Nhật với sự lạc quan rằng mỗi phiên bản đều sẽ có những điểm thú vị riêng.