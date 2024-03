Nhìn Lee Chae Min - Ryu Da In hẹn hò, sao netizen nhớ về Lee Do Hyun - Lim Ji Yeon?

HHT - Lee Chae Min và Ryu Da In mới bị khui tin hẹn hò gần đây. Đôi "gà bông" mới của K-Biz được Knet ủng hộ nhiệt tình, soi ra nhiều tương tác đáng yêu trước khi cặp đôi chính thức công khai.

Ryu Da In vừa gây ấn tượng mạnh với diễn xuất trong bộ phim Pyramid Game (Trò chơi kim tự tháp). Trong bài đăng cảm ơn khán giả của nữ diễn viên, Lee Chae Min thả một bình luận chúc mừng: "Vất vả rồi!! Myung Ja Eun à". Đáp lại, Da In bình luận "Yêu cậu, cảm ơn nha".

Ban đầu, người hâm mộ chỉ đơn giản nghĩ rằng cả hai giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết từ sau bộ phim Khóa học yêu cấp tốc, nên việc nữ diễn viên bình luận như vậy cũng không có gì khó hiểu. Phải đến khi tin tức hẹn hò nổ ra, bấy giờ dân cư mạng mới “vỡ lẽ”, thì ra cả hai đã “ngầm” lên tiếng về câu chuyện tình cảm trước khi báo chí đưa tin.

Cũng từ đó, netizen “soi” được đằng trai đã chăm chỉ thả tim tất cả các bài viết trên Instagram của Ryu Da In, nhưng “chừa ra” hai bức ảnh cô mặc bikini. Hành động có phần hơi “gia trưởng” của Lee Chae Min lại càng làm cư dân mạng thích mê.

Không những thế, trong quá trình bạn gái quay bộ phim Pyramid Game, Lee Chae Min đã tiếp sức từ xa cho người thương bằng cách gửi tặng xe cà phê cho cô và Kang Na On - nữ diễn viên từng hợp tác với cặp đôi trong Khóa học yêu cấp tốc.

Khi cả hai chính thức công khai hẹn hò, người hâm mộ đã nhanh chóng đào lại video phỏng vấn của Lee Chae Min trong thời gian quảng bá Khóa học yêu cấp tốc. Dù trong phim, nam diễn viên dành trọn tình cảm cho Roh Yoon Seo nhưng khi nhận được câu hỏi lựa chọn về hình mẫu lý tưởng, nam diễn viên lại chọn Ryu Da In. Hóa ra anh chàng đã có cảm tình với nữ diễn viên từ rất lâu trước đó.

Chuyện tình "gà bông" của Da In và Chae Min cũng làm nhiều người thấy thú vị, nhớ tới Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun. Trong The Glory, Lee Do Hyun có tuyến tình cảm với Song Hye Kyo, trong khi Ji Yeon lại là phe phản diện, ở hai đầu đối nghịch. Nhưng nào ngờ, anh lại thành đôi với "ác nữ" ngoài đời. Còn Chae Min có tuyến tình cảm với Roh Yoon Seo ở Khóa Học Yêu Cấp Tốc, hoàn toàn chỉ coi Da In là bạn thân.