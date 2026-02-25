Những chi tiết ẩn dụ trong Thỏ Ơi!! của Trấn Thành: Cái kết của nam chính được dự đoán từ đầu?

HHTO - Thỏ Ơi!! của Trấn Thành được cài cắm nhiều chi tiết ẩn ý, không phải ai xem lần đầu cũng có thể nhìn ra.

* Lưu ý: Nội dung tiết lộ một số chi tiết trong phim

Đang giữ vị trí phim Tết có doanh thu cao nhất năm 2026, Thỏ Ơi!! của Trấn Thành không chỉ gây chú ý bởi việc pha trộn yếu tố giật gân, tâm lý và màu sắc kinh dị, mà còn khiến khán giả bàn tán bởi hàng loạt chi tiết ẩn ý, phải xem nhiều lần mới nắm bắt được hết.

Hình tượng Thỏ

Xuyên suốt phim Thỏ Ơi!! là hình ảnh chú thỏ trắng được cài cắm dày đặc. Ngay trong đầu phim khi Hải Linh (LyLy) và Phong (Vĩnh Đam) đang dạo chơi tại Đà Lạt, một chú thỏ đã xuất hiện thoáng qua như báo hiệu cho chuỗi bi kịch sắp đến. Sau đó, Nhật Hạ (Pháo) xuất hiện với chiếc mặt nạ thỏ trắng giống hệt.

Thỏ đại diện cho sự ngây thơ, nhưng cũng là loài vật có thể quan sát phía sau mà không cần quay đầu như ẩn dụ cho những bí mật luôn tồn tại sau lưng nhân vật. Thỏ còn nổi tiếng là loài sinh sôi nảy nở nhanh và nhiều, tượng trưng cho yếu tố gia đình mà Phong khao khát ở Hải Linh. Ngoài ra ở cảnh ba mặt một lời cuối phim, Hải Linh ngồi bên cạnh một chú thỏ bông như đại diện cho "thế lực" khiến gia đình cô gặp biến cố.

"Vo Gia" trong danh bạ của Sơn

Một chi tiết thú vị khác của Thỏ Ơi!! nằm ở cách Sơn (Quốc Anh) lưu tên vợ trong danh bạ. Hải Lan (Văn Mai Hương) từng uất ức vì nghĩ chồng lưu tên mình là "Vợ Già" như một lời chê bai, hết yêu. Thế nhưng sau này trên chương trình Chị Bờ Vai, Sơn khẳng định Hải Lan là người vợ "vô giá" của mình.

Hóa ra trong điện thoại, anh lưu tên cô là "Vo Gia", tức mang nghĩa "vô giá" chứ không phải chê bai. Một chi tiết nhỏ về chính tả lại trở thành mấu chốt cho hiểu lầm lớn, giống hệt như chia sẻ của Hải Lan sau đó ở bệnh viện.

Hai vết thương của Hải Lan và Sơn

Ở tuyến nhân vật phụ, mối quan hệ giữa Hải Lan và Sơn cũng được "nhá hàng" mâu thuẫn từ sớm. Ngay đầu phim, Hải Lan đã vô tình bị Sơn ném cây gắp đồ nướng trúng trán. Để rồi sau đó trong cơn ghen, Hải Lan đã ném đồ về phía Sơn và làm anh bị thương ngay đúng vị trí tương tự. Hai vết thương đối xứng không đơn thuần là chi tiết gây sốc, mà là ẩn dụ cho mối quan hệ "ăn miếng trả miếng", tổn thương được đáp trả bằng tổn thương dẫn đến chia ly sau đó.

Câu thoại "báo hiệu" kết cục của Phong

Cái chết của Phong ở cuối phim Thỏ Ơi!! nhiều khả năng đã được Trấn Thành "cài cắm" từ trước, ngay từ những giây mở màn đầu tiên. Trong cảnh dạo hồ tại Đà Lạt, khi Hải Linh hỏi Phong có yêu cô không, anh đã đáp rằng "Yêu đến chết luôn".

Câu nói tưởng như ngôn tình ấy lại trở thành lời tiên tri cay đắng cho Phong sau đó. Khi Phong lộ chuyện lừa dối vợ cũng là lúc Trần Kim xuất hiện, mang đến cái kết tàn nhẫn cho kẻ phản bội.

Hình ảnh chiếc sừng

Một trong những chi tiết đắt giá xuất hiện ở cao trào phim là hình ảnh Hải Linh ngồi trước mô hình trang trí chiếc sừng nhọn màu đỏ. Khi này, Nhật Hạ tìm đến nhà để "ba mặt một lời" cùng cô và Phong, từ đó hé lộ sự thật về mối quan hệ của cả ba không như những gì mà Phong nói.

Chi tiết chiếc sừng xuất hiện ngay trước khi sự thật phơi bày khiến phân đoạn này trở nên nặng tính định mệnh hơn là ngẫu nhiên. Hải Linh giờ đây đã biết được toàn bộ bức tranh chung của câu chuyện và sẵn sàng đưa quyết định lớn của cuộc đời.