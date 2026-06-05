Những chi tiết ở hôn lễ cho thấy Hề Mộng Dao được nhà chồng cưng chiều tuyệt đối

HHTO - So với tưởng tượng của nhiều người về giới thượng lưu, hôn lễ của Hề Mộng Dao - Hà Du Quân khá đơn giản. Tuy nhiên, từng chi tiết đều cho thấy sự tỉ mỉ của nàng dâu hào môn và độ cưng chiều của nhà chồng dành cho cô.

Hề Mộng Dao và Hà Du Quân hoãn tổ chức hôn lễ do thời gian để tang bố của anh - "ông trùm sòng bạc" Macau Hà Hồng Sân. Cô từng chia sẻ bản thân "hướng nội" nên không cần đám cưới quá linh đình, thậm chí không cần tổ chức mà chỉ cần làm một tiệc nhỏ với người thân. Tuy nhiên, Hà Du Quân đã kiên quyết sẽ chờ đến khi vợ sẵn sàng để tổ chức hôn lễ.

Sau 7 năm kể từ khi kết hôn, đám cưới của Hà Du Quân - Hề Mộng Dao chính thức được cử hành tại Pháp vào ngày 1/6. Cnet soi ra gần như mọi chi tiết trong hôn lễ đều nói lên sự cưng chiều của "hồng hài nhi" dành cho siêu mẫu. Pháp là nơi Hề Mộng Dao phát triển sự nghiệp. Trang trí tông hồng tại lâu đài được làm theo sở thích của Hề Mộng Dao.

Trong bản in trên quà, thiệp..., tên của Hề Mộng Dao (Ming Xi) luôn được để trước Hà Du Quân (Mario). Điều này được cho là chàng thiếu gia đang ngầm khẳng định vị thế của vợ, tương ứng với câu nói "gia đình nhỏ quan trọng hơn gia đình lớn" mà anh thường đề cập.

Cnet suy đoán Hề Mộng Dao - Hà Du Quân đổi ly rượu thành tiramisu với ý nghĩa chia "bánh hỉ" đến mọi người, đảm bảo trẻ nhỏ (như 2 con của họ) cũng có thể chung vui.

Tháp rượu được đổi thành tháp bánh tiramisu với độ cao vừa tầm với của Hề Mộng Dao thay vì cân đối theo Hà Du Quân (anh thấp hơn cô). Chàng thiếu gia luôn theo sát vợ, giúp cô chỉnh tà váy ở các video của khách mời. Hề Mộng Dao được khen tinh tế khi giúp chồng lấy ly tiramisu, chọn đi giày đế bằng, loại bỏ chênh lệch chiều cao giữa hai người giúp khung hình trông đẹp hơn.

Để trở thành dâu hào môn, lại còn là gia tộc lớn và phức tạp như "ông trùm sòng bạc" Hà Hồng Sân là điều không dễ. Bà Lương An Kỳ - mẹ ruột của Hà Du Quân từng "phớt lờ" Hề Mộng Dao. Tuy nhiên, sau những lần kiểm tra học vấn, "thử thách" ứng xử, bà dần có cái nhìn khác về cô. Sau khi Mộng Dao sinh con, cô càng được tín nhiệm và được mẹ chồng nâng đỡ trong việc tham gia kinh doanh.

Không chỉ chồng cưng, Hề Mộng Dao còn được mẹ chiều. Tại tiệc tối và đám cưới, bà Lương An Kỳ được bắt gặp giúp vợ chồng con trai trông con. Vợ tư của Hà Hồng Sân nổi tiếng là người yêu trang sức và sở hữu bộ sưu tập đắt giá.

Chiếc vòng cổ ngọc trai mà Hề Mộng Dao đeo ở tiệc tối sau hôn lễ được cho là "kế thừa" từ mẹ chồng. Đó là món quà "ông trùm sòng bạc" tặng bà Lương An Kỳ. Tuy nhiên, đó chưa phải trang sức duy nhất nàng siêu mẫu được mẹ chồng tặng.

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Chiếc váy cô mặc ở tiệc tối hậu hôn lễ tại Pháp là mẫu đầm cổ điển đến từ bộ sưu tập Haute Couture Xuân Hè 1989 của Chanel, trùng với năm sinh của Hề Mộng Dao. Việc "cựu thiên thần" của Victoria's Secret "đặt hàng" Dior thiết kế đầm cưới được cho là đến từ sự tin tưởng từ việc cô gắn bó với sàn diễn từ những thời gian đầu hoạt động. Theo đó, từng chi tiết trong hôn lễ của Hề Mộng Dao - Hà Du Quân mang giá trị nối liền từ quá khứ đến hiện tại.

Sau hôn lễ, Hề Mộng Dao đăng một bức hình kèm chú thích: "Trang sức vintage cao cấp từ mẹ, yêu mẹ". Tấm ảnh được cô sử dụng là hình chụp từ phía sau tại hôn lễ, không phải ảnh after-party cùng chiếc vòng cổ ngọc trai "trong lời đồn". Từ đây, có thể thấy chiếc trâm cài ngọc trai mà Hề Mộng Dao ghim voan đội đầu cũng là "bảo bối" được lấy từ bộ sưu tập của mẹ chồng.

Các blogger thời trang tại Trung Quốc bàn luận, chiếc trâm cài tóc mà Hề Mộng Dao sử dụng rất có thể là chiếc trâm cài kim cương đính ngọc trai từng thuộc về một nữ Công tước xứ Portland (Anh) của thế kỷ trước. Một lượng lớn trang sức của gia tộc này từng được đấu giá vào năm 2010 với giá lên đến 1,55 triệu bảng Anh (hơn 55 tỷ đồng). Chủ nhân đấu giá thành công và nơi cất giữ nó sau phiên đấu giá vẫn luôn là bí ẩn cho đến khi chiếc trâm cài này xuất hiện ở hôn lễ của Hề Mộng Dao.

Ngoài trang sức ngọc trai, theo bài viết trên Sohu, Cnet còn phát hiện một chiếc vòng cổ hồng ngọc được Hề Mộng Dao đeo trong ảnh cưới có thể cũng thuộc sở hữu của mẹ chồng Lương An Kỳ. Dường như những bảo vật trong rương trang sức của bà đều được trao cho Hề Mộng Dao khiến dân mạng không khỏi cảm thán: "Không hổ danh là con dâu được chấm chọn".