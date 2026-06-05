Vì sao teaser Enola Holmes 3 “chọc giận” fan nữ thám tử lẫn fan Stranger Things?

HHTO - Sau khi “Enola Holmes 3” ra mắt một số hình ảnh và đoạn teaser, không ít fan của nữ thám tử thời Victoria lẫn fan của “Stranger Things” đều bày tỏ sự thất vọng, thậm chí hờn giận.

Tóm tắt nhanh: - Millie Bobby Brown đóng chính Stranger Things (vai Eleven) và Enola Holmes (vai Enola Holmes). - Millie Bobby Brown đeo bộ móng gel hiện đại trong phim bối cảnh thế kỷ 19 Enola Holmes 3 khiến các fan thất vọng. - Fan Stranger Things bất bình khi Enola có đám cưới với Tewkesbury trong Enola Holmes 3, nhưng cặp đôi Mike và Eleven lại bị chia cách trong Stranger Things 5.

Lấy bối cảnh thế kỷ 19, Enola Holmes là câu chuyện về nữ thám tử Enola Holmes - cô em gái út của thám tử lừng danh Sherlock Holmes. Cũng giống người anh trai đình đám của mình, Enola cũng có đam mê giải mã các bí ẩn, và qua các phần phim cô đã phá được một số vụ án riêng.

Gần đây, Netflix đã cho ra mắt một số hình ảnh cũng như teaser của Enola Holmes 3, kèm theo đó là lời giới thiệu đây sẽ là vụ án nguy hiểm đến tính mạng nhất từng xảy đến với nàng thám tử trẻ tuổi. Trong Enola Holmes 3, không những sự nghiệp mà chuyện tình cảm của Enola cũng sẽ có thử thách lớn mang tính bước ngoặt.

Tuy nhiên, sau khi đoạn teaser của Enola Holmes 3 ra mắt, fan riêng của Enola Holmes lẫn fan riêng của Stranger Things đều bày tỏ sự thất vọng, thậm chí là hờn giận.

Fan của Enola Holmes tập trung vào một chi tiết không phù hợp với bối cảnh thế kỷ 19 của phim. Đó là Millie Bobby Brown - trong vai nữ chính Enola Holmes - xuất hiện với bộ móng tay gel hiện đại, một bộ móng giả acrylic hình hạnh nhân.

Cận cảnh bộ móng gel hiện đại trong Enola Holmes 3.

Trên MXH, fan Enola Holmes để lại những bình luận mỉa mai: “Bí ẩn lớn nhất của phần phim này là bộ móng giả ấy đấy”, “Vụ án trong phần 3 sẽ là về việc Enola đi tìm người thợ làm móng du hành thời gian đã tạo bộ móng hình hạnh nhân kia ở thế kỷ 19”...

Một số bình luận nghiêm túc hơn: “Liệu bộ móng acrylic nhọn hoắt kia có chính xác về mặt lịch sử không?”, “Không ai nhận ra nữ chính đeo bộ móng hiện đại trong phim bối cảnh thế kỷ 19 hả? Millie cũng không có ý thức về vai diễn của mình là nữ thám tử thời Victoria?”...

Trong khi đa số netizen đều thấy có vấn đề với bộ móng của Millie Bobby Brown trong Enola Holmes 3 thì có một số khác lại không quá bận tâm. Họ lên tiếng bênh vực Millie trên MXH: “Người ta cứ soi mói đủ thứ, thật mệt mỏi, chỉ xem phim thôi có được không?”, “Cô ấy đang đóng một nhân vật hư cấu trong một phim phiêu lưu phá án thú vị. Móng tay là thứ ít quan trọng nhất”, “Đây chỉ là phim, không phải phim tài liệu lịch sử”, “Ai thực sự quan tâm đến bộ móng chứ? Câu chuyện và năng lượng của Millie mới là điều quan trọng”...

Về phần fan Stranger Things, họ lại phật ý với chi tiết đám cưới được nhắc đến trong Enola Holmes 3. Theo hình ảnh cũng như teaser đã ra mắt của Enola Holmes 3, có thể thấy Tử tước Tewkesbury (Louis Partridge) ngỏ lời cầu hôn Enola và nữ thám tử đồng ý. Enola cũng xuất hiện trong bộ váy cưới cô dâu, Tewkesbury mặc lễ phục đợi trước lễ đường. Trong khi đó, cặp đôi Eleven (Millie Bobby Brown) và Mike (Finn Wolfhard) của Stranger Things lại không có được cái kết hạnh phúc trong mùa cuối của loạt phim này.

Cụ thể, trong cái kết của Stranger Things 5, Eleven đã hy sinh bản thân để đóng cánh cổng nối giữa Upside Down và thế giới loài người. Sau đó Eleven biến mất. Trong khi nhiều người nghĩ rằng Eleven đã không còn, Mike vẫn tin rằng Eleven còn sống và cô đang đi chu du khắp nơi. Cái kết mơ hồ, đắng cay nhiều hơn ngọt ngào này khiến nhiều fan Stranger Things chạnh lòng khi xem teaser của Enola Holmes 3.

Trên MXH, fan Stranger Things để lại những bình luận: “Thật vô lý! Eleven và Mike lẽ ra cũng phải có đám cưới!!!”, “Tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó sẽ có ai đó làm phim và tái hợp Mileven (tên ghép của Mike và Eleven) để họ có thể có cuộc sống hạnh phúc bên nhau”, "Millie mong muốn Mike và Eleven sẽ kết hôn, nhưng hai đứa phải xa cách nhau. Trong truyện Enola Holmes, Enola và Tewkesbury chỉ gặp nhau thoáng qua, thậm chí chưa bao giờ là bạn trai và bạn gái của nhau thì trong phim lại cưới nhau. Không công bằng!”...

Thậm chí có những bình luận phân tích rất dài: “Tôi thậm chí còn sẵn sàng tranh luận rằng việc Mike và Eleven có một kết thúc đám cưới hợp lý hơn là Enola và Tewkesbury. Enola dường như không phải là người muốn kết hôn và ổn định cuộc sống. Enola là một người tự do và chủ động từ chối tất cả những vai trò phục tùng thường được kỳ vọng ở phụ nữ thời đó. Trong khi đó, Eleven đã cởi mở với những điều đó, cô chỉ không tin rằng mình có thể có được chúng”,...

Enola Holmes 3 sẽ ra mắt trên Netflix vào ngày 1/7/2026. Stranger Things gồm có 5 mùa, với mùa 5 được biết là mùa cuối cùng của loạt phim, tất cả đều đã chiếu trọn bộ trên Netflix.