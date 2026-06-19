Những 'hạt giống tử tế' nở hoa từ chương trình Những bông hoa nhỏ Vườn Tween

Giữa thế giới giải trí số đầy kích thích, “Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween” mùa đầu tiên trên VTV3 đã chạm tới khán giả bằng những câu chuyện trong lành về trẻ em biết yêu thương, sẻ chia và lớn lên bằng sự tử tế.

Đó là những hình ảnh đời thường của cô bé 9 tuổi chăm sóc anh trai bại não, một học sinh nghèo kiên trì theo đuổi âm nhạc hay một cậu bé vùng quê nuôi giấc mơ sân cỏ xuất hiện trên sóng truyền hình, chúng đã để lại những cảm xúc đặc biệt cho khán giả.

Câu chuyện của những đứa trẻ biết sống vì người khác

Buổi sáng mùa đông, trong căn phòng trọ nhỏ chỉ vừa đủ đặt một chiếc nệm và góc học tập đơn sơ, cô bé Phạm Diệu Linh thức dậy từ rất sớm.

Công việc đầu tiên của em không phải chuẩn bị cho bản thân mà là gọi em trai và người anh bị bại não thức dậy.

Những động tác ấy diễn ra tự nhiên như một phần quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày. Suốt nhiều năm qua, tuổi thơ của Linh gắn liền với những lần theo anh tới phòng vật lý trị liệu và những buổi ở bên anh nhiều hơn là những chuyến đi chơi cùng bạn bè.

Điều khiến nhiều người xúc động không chỉ là hoàn cảnh gia đình mà còn là suy nghĩ của một đứa trẻ mới 9 tuổi.

"Con sợ anh buồn. Anh không có bạn nào", Linh nói khi nhớ về lần hiếm hoi được bố mẹ đưa đi chơi riêng.

Trong suy nghĩ của cô bé, niềm vui lớn nhất không phải món quà hay chuyến du lịch nào đó. Điều em mong mỏi nhất là một ngày anh trai có thể đi học, có thể cùng em đến trường như những gia đình khác.

Phạm Diệu Linh – Trường Tiểu học Hạ Đình Hà Nội. Nguồn: VTV

Ước mơ lớn nhất của Linh là trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho anh.

Đó là những suy nghĩ vượt xa tuổi đời nhưng lại rất đỗi tự nhiên, được nuôi dưỡng từ tình yêu thương và sự gắn bó trong gia đình.

Nghị lực lớn lên từ những căn phòng nhỏ

Rời quê hương Vĩnh Yên (Phú Thọ) xuống Hà Nội thuê trọ từ năm 7 tuổi, Nguyễn Ngọc Minh (học sinh lớp 5 trường Genesis, hiện là sinh viên năm hai hệ Trung cấp Piano tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) đã viết nên một câu chuyện lay động về ước mơ và lòng hiếu thảo. Tài sản lớn nhất trong căn phòng trọ nhỏ bé của hai mẹ con chính là cây đàn piano người bạn tâm giao cùng em miệt mài tập luyện từ 3 đến 4 tiếng mỗi ngày mà chưa bao giờ biết chán.

Bắt đầu từ những phím đàn năm 5 tuổi khi chưa biết nhạc lý, em đã tự mày mò, học online và xuất sắc giành học bổng toàn phần văn hóa, cùng hàng loạt giải thưởng âm nhạc lớn nhỏ. Dù lịch trình dày đặc khi phải cân bằng giữa hai ngôi trường, lại tự trau dồi thêm tiếng Anh, tiếng Pháp qua ứng dụng để tiết kiệm chi phí, Minh chưa bao giờ than vãn. Sự quyết tâm của em khiến các thầy cô tại Nhạc viện nể phục khi có thể chinh phục những bài đàn khó nhằn chỉ trong một tháng một thử thách không hề dễ dàng với các bạn cùng lứa.

Bên cạnh ý chí sắt đá, cô bé ấy còn sở hữu một trái tim tràn ngập tình yêu thương và sự thấu hiểu. Biết mẹ phải gánh vác bao vất vả, hy sinh để mình được theo đuổi đam mê, Minh luôn tìm cách đỡ đần mẹ. Nhớ nhất là khoảng thời gian mẹ bị gãy chân, Minh đã tự giác đạp xe từ trường về nhà mỗi ngày để nấu cơm, chăm sóc mẹ suốt nhiều tháng trời. Sự quan tâm, lòng tốt bụng của em không chỉ dành riêng cho mẹ mà còn lan tỏa tới thầy cô và bạn bè xung quanh.

Em Nguyễn Ngọc Minh – Lớp 5 Trường Liên cấp Genesis. Nguồn: VTV

Những giấc mơ được nuôi dưỡng bằng yêu thương

Câu chuyện của Nguyễn Văn Linh lại bắt đầu từ một vùng quê Bắc Bộ.

Người đồng hành cùng cậu bé trên hành trình theo đuổi bóng đá không phải huấn luyện viên chuyên nghiệp hay nhà tài trợ, mà là người bà tóc bạc ngày ngày đạp xe nhặt đồng nát.

Từ những buổi chiều ngồi sau yên xe bà đến sân bóng xã, Linh từng bước trưởng thành và trở thành một trong những gương mặt nổi bật của bóng đá thiếu nhi.

Năm 2025, em được tuyển chọn vào đội U11 PVF - một trong những trung tâm đào tạo bóng đá trẻ hàng đầu cả nước.

Xa nhà từ năm 10 tuổi, đối mặt với áp lực tập luyện và nỗi nhớ gia đình, Linh đã có lúc bật khóc vì sợ mình không đủ giỏi để tiếp tục theo đuổi giấc mơ.

Nhưng chính tình yêu thương của gia đình, sự động viên của thầy cô và bạn bè đã giúp cậu bé tiếp tục đứng dậy.

Em Nguyễn Văn Linh – Vua phá lưới giải bóng đá U11 Toàn Quốc 2025

Điều ước của Linh cũng giản dị như nhiều đứa trẻ khác: mong bà khỏe mạnh, bố mẹ bình an và một ngày nào đó có thể trở thành cầu thủ giỏi để chăm sóc gia đình.

Những câu chuyện của Diệu Linh, Ngọc Minh hay Nguyễn Văn Linh không phải những câu chuyện phi thường.

Các em không phải thần đồng hay người nổi tiếng.

Các em chỉ là những đứa trẻ bình thường đang lớn lên bằng lòng nhân ái, nghị lực và những ước mơ trong sáng.

Đó cũng là điều khiến "Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween" tạo nên sự khác biệt.

Trong bối cảnh trẻ em ngày càng bị bao quanh bởi các nội dung giải trí nhanh, chương trình lựa chọn một hướng đi khác: kể những câu chuyện thật, về những con người thật và những giá trị bền vững.Sự tử tế không được truyền tải bằng những bài học đạo đức khô cứng mà hiện lên qua cảm xúc và trải nghiệm.

Không chỉ dành cho trẻ em, chương trình còn là lời nhắc nhở với người lớn về những giá trị cốt lõi trong hành trình trưởng thành của một con người.

Đó là khả năng yêu thương, biết nghĩ cho người khác, biết theo đuổi điều mình tin tưởng và giữ được sự lương thiện giữa những biến động của cuộc sống.

Đồng hành cùng chương trình, Tập đoàn TH tiếp tục theo đuổi triết lý "Vì tầm vóc Việt", với mong muốn góp phần nuôi dưỡng một thế hệ trẻ phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và nhân cách. Bởi phía sau mỗi đứa trẻ khỏe mạnh, tự tin và tử tế hôm nay chính là nền tảng cho một xã hội nhân văn và một Việt Nam phát triển bền vững trong tương lai.