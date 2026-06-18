Khoe bàn thắng của Messi trên mạng, người xem bị “bắt lỗi” vì chi tiết khó ngờ

HHTO - Bài đăng của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) đang gây chú ý trên mạng xã hội. Chỉ từ những bức ảnh hoặc đoạn clip khoe bàn thắng của Lionel Messi, nhiều người dùng đã vô tình để lộ việc truy cập các website phát sóng bóng đá lậu.

Một bức ảnh cũng có thể "lộ" nguồn xem bóng đá

Mới đây, fanpage chính thức của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đăng tải hình ảnh kèm dòng trạng thái: "Bắt quả tang nhiều fan dùng web lậu khi khoe bàn thắng của Messi trên mạng. Chúng tôi đã xem và đánh giá".

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi cách thể hiện dí dỏm, sử dụng ngôn ngữ meme quen thuộc với giới trẻ. Tuy nhiên, đằng sau sự hài hước là một thực tế mà nhiều người dùng Internet ít để ý.

Theo nội dung minh họa, không ít người hâm mộ khi đăng lại clip hoặc ảnh chụp màn hình những pha bóng đẹp đã vô tình để lộ logo, watermark hoặc giao diện đặc trưng của các website phát sóng bóng đá trái phép.

Chỉ cần nhìn vào những chi tiết này, người xem hoàn toàn có thể nhận ra nguồn phát sóng ban đầu đến từ các nền tảng vi phạm bản quyền.

Không chỉ là câu chuyện bản quyền

Trong nhiều năm qua, các website phát sóng bóng đá lậu vẫn tồn tại và thu hút lượng lớn người xem nhờ khả năng cung cấp miễn phí các giải đấu hấp dẫn.

Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố bản quyền, những nền tảng này còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an toàn thông tin. Nhiều website chèn quảng cáo độc hại, mã theo dõi hoặc các liên kết lừa đảo nhằm thu thập dữ liệu người dùng.

Các chuyên gia an ninh mạng từng nhiều lần cảnh báo rằng việc truy cập vào những trang web không rõ nguồn gốc có thể khiến người dùng đối mặt với nguy cơ mất tài khoản mạng xã hội, lộ thông tin cá nhân hoặc thậm chí bị đánh cắp dữ liệu tài chính.

Bởi vậy, thông điệp mà cơ quan chức năng muốn nhấn mạnh không chỉ dừng lại ở việc xem bóng đá trên nguồn phát không hợp pháp, mà còn là ý thức bảo vệ an toàn cho chính người dùng trên môi trường số.

Bài đăng hài hước nhưng mang thông điệp ý nghĩa

Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng bày tỏ thích thú trước cách truyền tải gần gũi của A05. Không ít người thừa nhận từng đăng ảnh hoặc video bóng đá mà không hề để ý tới watermark xuất hiện trên màn hình.

Một số ý kiến cho rằng đây là lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng rất hiệu quả trong bối cảnh vi phạm bản quyền số vẫn diễn ra phổ biến trên Internet.

Bài đăng cũng cho thấy một thực tế rằng mọi hoạt động trên môi trường mạng đều có thể để lại dấu vết. Chỉ một logo nhỏ xuất hiện trong ảnh chụp màn hình cũng đủ để tiết lộ người dùng đang xem nội dung từ nguồn nào.

Trong thời đại số, những chi tiết tưởng chừng vô hại đôi khi lại là lời nhắc nhở rằng việc sử dụng nội dung hợp pháp không chỉ là câu chuyện tôn trọng bản quyền mà còn là cách bảo vệ chính mình trước các rủi ro trên không gian mạng.