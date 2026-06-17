Barron Trump gây bất ngờ với diện mạo mới, khác hẳn kiểu “công tử” trước kia

HHTO - Barron Trump, con trai út của Tổng thống Mỹ Donald Trump, mới xuất hiện trở lại sau nhiều tháng vắng bóng trước công chúng. Nhiều người bất ngờ trước sự thay đổi ngoại hình của chàng trai 20 tuổi.

Tóm tắt nhanh: · Barron Trump vừa có lần xuất hiện công khai đầu tiên sau nhiều tháng. · Ngoại hình của anh khá khác lạ so với kiểu “công tử” trước đây, khiến nhiều cư dân mạng chú ý. · Barron là người khá kín tiếng, ít thích “lộ diện” trước công chúng.

Lần xuất hiện hiếm hoi sau vài tháng

Barron Trump khiến nhiều người ngạc nhiên với ngoại hình khá khác lạ của anh khi anh tới ủng hộ cha mình trong một sự kiện tại Nhà Trắng mới đây.

Theo trang Hello!, đây là lần xuất hiện công khai đầu tiên của Barron kể từ hồi tháng 2.

Barron Trump trong lần xuất hiện mới nhất. Ảnh: Zuffa LLC.

Khi xuất hiện lần này, Barron gây ấn tượng với kiểu tóc mới, dài hơn và để hơi rối tự nhiên thay vì vuốt ngược, bóng mượt như trước.

Barron dường như bắt đầu để râu, lần này còn mặc vest mở khuy cổ và không đeo cà-vạt. Trông anh rất khác với hình ảnh trang trọng kiểu “công tử” trước kia. Nhiều người bình luận rằng ngoại hình mới khiến Barron trông thoải mái, dễ gần hơn.

Nhiều người cảm thấy Barron trông thoải mái hơn với ngoại hình mới. Ảnh: Getty Images.

Barron Trump thích cuộc sống kín tiếng

Là con trai duy nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phu nhân Melania, Barron từ lâu đã luôn được công chúng chú ý.

Tuy nhiên, khác với một số thành viên khác trong gia đình Tổng thống Trump, Barron khá kín tiếng. Chị dâu của anh, Lara Trump, từng tiết lộ rằng Barron có nhận thức được “sự quan tâm” của công chúng đối với mình nhưng anh thích tránh xa ánh đèn sân khấu.

Tất nhiên, vẫn có nhiều người thích kiểu ngoại hình "tổng tài" trước đây của Barron. Ảnh: Getty Images.

Barron hiện đang học tại ĐH New York và trước mắt, anh muốn tập trung hoàn thành chương trình đại học.