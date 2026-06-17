Hà Nội miễn phí xe buýt trong Vành đai 1 từ 1/7, áp dụng với những tuyến nào?

HHTO - Từ ngày 1/7/2026, người dân tại khu vực Vành đai 1 Hà Nội sẽ được miễn phí vé xe buýt trong thời gian 1 năm. Thông tin này đang nhận được sự quan tâm lớn, đặc biệt là câu hỏi chính sách sẽ áp dụng với những tuyến xe buýt nào và phạm vi hưởng ưu đãi ra sao.

Miễn phí xe buýt để hỗ trợ chuyển đổi sang giao thông xanh

Theo đó, từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 30/6/2027, hành khách có hành trình xuất phát từ khu vực Vành đai 1 sẽ được miễn phí vé xe buýt công cộng.

Chính sách này được ban hành trong bối cảnh Hà Nội đang từng bước hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch tại khu vực trung tâm nhằm giảm ô nhiễm không khí, giảm ùn tắc giao thông và thúc đẩy người dân sử dụng phương tiện công cộng.

Theo các cơ quan chức năng, việc miễn phí vé xe buýt được xem là giải pháp hỗ trợ trực tiếp cho nhóm người dân chịu ảnh hưởng sớm nhất từ lộ trình chuyển đổi giao thông xanh của thành phố.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Những tuyến xe buýt nào được miễn phí?

Một trong những vấn đề được người dân quan tâm nhất là liệu chính sách này chỉ áp dụng với các tuyến hoạt động bên trong Vành đai 1 hay toàn bộ hệ thống xe buýt của thành phố.

Theo nội dung nghị quyết, chính sách miễn phí không giới hạn ở một số tuyến cụ thể mà áp dụng đối với hệ thống xe buýt công cộng của Hà Nội, ngoại trừ các tuyến xe buýt du lịch.

Điều đó đồng nghĩa người dân không chỉ được miễn phí khi sử dụng các tuyến hoạt động hoàn toàn trong khu vực Vành đai 1 mà còn được miễn vé trên các tuyến xuyên tâm, các tuyến kết nối từ trung tâm ra ngoại thành hoặc đến những khu vực khác của thành phố.

Ví dụ, hành khách xuất phát từ khu vực Vành đai 1 có thể sử dụng các tuyến buýt đi các bến xe lớn, các khu đô thị mới hoặc các huyện ngoại thành mà vẫn được hưởng chính sách miễn phí theo quy định.

Hiện nay, khu vực Vành đai 1 được phục vụ bởi khoảng 45 tuyến xe buýt trợ giá kết nối với hầu hết các địa bàn của Thủ đô. Đây được xem là mạng lưới giao thông công cộng tương đối hoàn chỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để người dân thay đổi thói quen di chuyển.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Không phải mọi hành khách đều được miễn phí

Mặc dù nhiều thông tin trên mạng xã hội đang lan truyền theo hướng "Hà Nội miễn phí toàn bộ xe buýt trong Vành đai 1", song thực tế phạm vi áp dụng chi tiết vẫn cần chờ hướng dẫn chính thức từ UBND TP Hà Nội.

Theo nguyên tắc được thông qua, chính sách được xây dựng dựa trên đối tượng và phạm vi hành trình xuất phát từ Vành đai 1, thay vì miễn phí cho tất cả hành khách trên mọi tuyến xe buýt.

Các quy định cụ thể về cách xác định đối tượng thụ hưởng, phương thức kiểm soát, cấp vé hoặc xác nhận hành trình dự kiến sẽ được thành phố ban hành trước thời điểm chính sách có hiệu lực.

Nằm trong gói chính sách hỗ trợ người dân chuyển đổi phương tiện

Bên cạnh việc miễn phí xe buýt, Hà Nội cũng triển khai nhiều chính sách hỗ trợ khác nhằm khuyến khích người dân chuyển đổi sang phương tiện thân thiện với môi trường.

Trong đó, thành phố dự kiến hỗ trợ tài chính cho người dân chuyển đổi từ xe máy sử dụng xăng sang xe điện; đồng thời đẩy nhanh lộ trình phát triển đội xe buýt xanh, xe taxi điện và hạ tầng sạc điện trên toàn địa bàn.

Theo kế hoạch, từ ngày 1/7/2026, toàn bộ xe buýt hoạt động trong khu vực Vành đai 1 sẽ sử dụng năng lượng xanh như điện hoặc khí CNG. Đây được xem là bước đi đầu tiên trong chiến lược xây dựng hệ thống giao thông công cộng phát thải thấp tại Thủ đô.

Việc miễn phí vé xe buýt trong một năm được kỳ vọng sẽ giúp người dân làm quen với các phương thức di chuyển mới, giảm sự phụ thuộc vào phương tiện cá nhân và góp phần cải thiện chất lượng không khí tại khu vực trung tâm Hà Nội.