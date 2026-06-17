Top 5 cầu thủ đẹp trai nhất World Cup 2026: Ronaldo vắng mặt, ai đứng hạng 1?

Mới đây, một nghiên cứu độc đáo đã sử dụng trí tuệ nhân tạo phân tích khuôn mặt dựa trên tiêu chuẩn "tỷ lệ vàng" cổ điển đã tìm ra những cầu thủ có đường nét khuôn mặt cân đối, hài hòa nhất World Cup 2026. Theo Daily Mail, kết quả mang đến nhiều bất ngờ thú vị khi những tên tuổi đình đám vốn thống trị các bảng xếp hạng thường thấy bị đẩy xuống thấp hoặc biến mất, và danh sách 5 cầu thủ sở hữu gương mặt đạt tỷ lệ đối xứng hoàn hảo lại khá mới mẻ.

5. Endrick (Brazil)

Gây bất ngờ lớn ở vị trí số 5 trong danh sách là thần đồng bóng đá người Brazil, Endrick Souza với điểm số sát sao 73,25%. Ở tuổi đôi mươi, tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid không chỉ là niềm hy vọng lớn của vũ điệu Samba trên sân cỏ mà còn thu hút sự chú ý nhờ vẻ ngoài khỏe khoắn.

Làn da bánh mật cùng mái tóc xoăn tự nhiên mang đậm nét đặc trưng Nam Mỹ của Endrick đã được máy tính chứng minh là có một cấu trúc xương vô cùng cân đối. Ngay trước thềm giải đấu, chàng trai trẻ cũng vừa đón nhận tin vui chuẩn bị lên chức bố, tạo thêm động lực thăng hoa cho anh tại kỳ World Cup 2026.

4. Mohamed Salah (Ai Cập)

"Vị vua Pharaoh" của bóng đá Ai Cập - Mohamed Salah cán đích ở vị trí thứ 4 với tỷ lệ 73,27%. Dù ngoài đời thường, ngôi sao của Liverpool luôn xuất hiện với phong cách giản dị, mái tóc xù nghệ sĩ và bộ râu quai nón rậm rạp, nhưng ẩn sau đó lại là một cấu trúc gương mặt có độ hài hòa rất cao theo khoa học thẩm mỹ.

Salah vừa chứng minh đẳng cấp của mình trên đất Mỹ bằng đường kiến tạo đẳng cấp giúp Ai Cập có trận hòa nghẹt thở trước đội tuyển Bỉ, khẳng định vị thế thủ lĩnh cả về chuyên môn lẫn tầm ảnh hưởng ngoại hình.

3. Noni Madueke (Anh)

Đại diện duy nhất của "Tam Sư" góp mặt trong top 3 là cầu thủ chạy cánh Noni Madueke với 73,29%. Gương mặt góc cạnh, sắc nét cùng thần thái mạnh mẽ độc đáo của ngôi sao 24 tuổi đang thuộc biên chế Chelsea đã hoàn toàn chinh phục thuật toán AI.

Không sở hữu vẻ đẹp lãng tử kiểu cổ điển, Madueke mang đến một làn gió hiện đại, nam tính và đầy cuốn hút, phản ánh đúng sự tự tin mà anh luôn thể hiện mỗi khi có bóng trong chân.

2. Kai Havertz (Đức)

Xếp ở vị trí Á quân là tiền đạo tài hoa người Đức, Kai Havertz, với điểm số suýt soát ngôi đầu khi đạt tới 74,10% (chỉ kém vị trí thứ nhất vỏn vẹn 0,08%). Từ lâu, ngôi sao đang khoác áo Arsenal đã được người hâm mộ ưu ái ví như một "người mẫu trên sân cỏ" nhờ chiều cao ấn tượng, đôi mắt xanh hút hồn và những đường nét thanh thoát mang đậm phong cách thư sinh châu Âu.

Trên sân cỏ World Cup 2026, Havertz cũng vừa tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng vào lưới Curaçao, chứng minh bản thân không chỉ có vẻ ngoài điểm mười mà tài năng cũng thuộc hàng đỉnh cao.

1. Rodrigo De Paul (Argentina)

Vượt qua hàng loạt những nam thần bóng đá đình đám nhất thế giới, tiền vệ Rodrigo De Paul của nhà đương kim vô địch Argentina đã chính thức trở thành "nhà vua nhan sắc" tại World Cup 2026 với điểm số cao nhất 74,18%. Ngôi sao sở hữu khung xương hàm định hình hoàn hảo, gò má cân đối cùng một tỷ lệ gương mặt đạt độ tương thích kinh ngạc với con số Phi huyền thoại.

Khác với vẻ đẹp lịch lãm thông thường, De Paul cuốn hút người nhìn bằng nét phong trần, nam tính, những hình xăm táo bạo và lối chơi rực lửa trên sân cỏ. Điểm số của De Paul dù chưa thể sánh bằng các tài tử điện ảnh Hollywood nhưng trong mùa World Cup 2026, anh chính là biểu tượng hoàn hảo của cái đẹp dưới góc nhìn khoa học.

Ngoài 5 cái tên trên, bảng xếp hạng còn có những cái tên đáng chú ý khác như siêu sao xứ Hàn Son Heung Min, Neymar, Jude Bellingham... Song, những gương mặt nổi tiếng như Messi hay Ronaldo lại vắng mặt.