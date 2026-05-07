Trường Đại học Bách khoa TP.HCM vinh danh giảng viên, sinh viên đạt thành tích cao

Trường Đại học Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) vừa tổ chức lễ vinh danh sinh viên, nhóm sinh viên và giảng viên đạt thành tích cao trong các cuộc thi học thuật, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025, với tổng kinh phí khen thưởng hơn 752 triệu đồng.

Theo đánh giá của nhà trường, năm 2025 tiếp tục là một năm ghi dấu nhiều thành công nổi bật của sinh viên Trường Đại học Bách khoa trên các đấu trường học thuật. Sinh viên đã đạt nhiều giải thưởng quan trọng ở cả trong nước và quốc tế, khẳng định năng lực nghiên cứu, sáng tạo và hội nhập.

Khen thưởng sinh viên đạt giải trong các cuộc thi năm 2025.

Tại buổi lễ, nhà trường đã tuyên dương và khen thưởng 71 giảng viên hướng dẫn đội tuyển và 147 cá nhân sinh viên và 77 nhóm sinh viên đạt thành tích xuất sắc. Trong năm 2025 vừa qua, sinh viên trường không ngừng khẳng định năng lực chuyên môn, tư duy sáng tạo và bản lĩnh hội nhập thông qua hàng loạt cuộc thi, giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế. Nổi bật có thể kể đến cuộc thi: Chuỗi kỳ thi Olympic Vật Lí - Toán học - Hóa học - Sinh học - Cơ học - Tin học - Trí tuệ nhân tạo; Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc năm 2025; Bach Khoa Innovation 2025; Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ 27 năm 2025; cuộc thi Sinh viên An ninh mạng 2025,… Khen thưởng 71 giảng viên hướng dẫn đội tuyển và 147 cá nhân sinh viên và 77 nhóm sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong năm 2025. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo nhà trường ghi nhận những nỗ lực của sinh viên và giảng viên trong hoạt động nghiên cứu khoa học, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Bạn Trương Phát Đạt (Khoa Cơ Khí) - sinh viên đạt giải Nhất Olympic Cơ học toàn quốc ở môn Chi tiết máy chia sẻ: "Đây là một sự ghi nhận ý nghĩa cho những cố gắng trong thời gian qua và cũng là động lực để mình tiếp tục nỗ lực hơn trong học tập cũng như phát triển bản thân". Sinh viên Trương Phát Đạt (Khoa Cơ Khí) cùng Giảng viên hướng dẫn Chia sẻ sau buổi lễ, TS. Thân Trọng Khánh Đạt, giảng viên Khoa Cơ khí cho biết: "Điều giá trị nhất khi bồi dưỡng sinh viên tham gia Olympic Cơ học không chỉ là thành tích hay huy chương, mà là quá trình giúp các em trưởng thành về tư duy kỹ thuật và dần hình thành tư duy của một kỹ sư cơ khí thực thụ."