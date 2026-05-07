Nhiều trường Đại học tham gia Ngày hội tuyển sinh khối các ngành KH&CN lần 2

Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2 dự kiến thu hút hơn 5.000 học sinh và phụ huynh tại Hà Nội, với sự tham gia của hơn 30 trường đại học, học viện có thế mạnh đào tạo trong lĩnh vực kỹ thuật, khoa học và công nghệ.

Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ do Báo Tiền Phong, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp tổ chức. Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội là đơn vị đồng hành. Sự kiện quy tụ hơn 30 cơ sở đào tạo đại học, học viện có các ngành học liên quan đến kỹ thuật, khoa học và công nghệ.

Tư vấn tuyển sinh 2026 và trải nghiệm STEM thực tế

Theo BTC chương trình, dự kiến sẽ có hơn 5.000 học sinh cùng phụ huynh đến từ hơn 30 trường THPT trên địa bàn Hà Nội tham dự, thể hiện sự quan tâm ngày càng lớn đối với các lĩnh vực khoa học - công nghệ.

Tại chương trình, học sinh và phụ huynh sẽ được nghe đại diện Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Nội cùng các trường đại học tư vấn về kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2026.

Bên cạnh hoạt động tư vấn, chương trình còn tổ chức các talk truyền cảm hứng xoay quanh niềm đam mê khoa học - công nghệ, kết hợp với nhiều hoạt động trải nghiệm STEM. Người tham dự cũng có cơ hội tham quan trực tiếp các phòng thí nghiệm tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, qua đó tiếp cận môi trường nghiên cứu thực tế.

Hướng đến tư vấn chuyên sâu, tăng hiệu quả kết nối

Được biết, ngày hội được xây dựng theo định hướng chuyên sâu, thay vì dàn trải như nhiều hoạt động tư vấn tuyển sinh hiện nay.

Học sinh tham dự Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ năm 2025.

Cụ thể, chương trình tập trung vào nhóm học sinh THPT đã có định hướng rõ ràng với các ngành khoa học và công nghệ, đồng thời các cơ sở đào tạo tham gia cũng phải đáp ứng tiêu chí có thế mạnh trong lĩnh vực này. Điều này giúp tạo sự “đồng pha” giữa nhu cầu của học sinh và năng lực đào tạo của nhà trường, từ đó nâng cao chất lượng tư vấn.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cam kết triển khai hoạt động truyền thông bài bản trên hệ sinh thái của Báo Tiền Phong nhằm gia tăng hiệu quả lan tỏa thông tin cho các đơn vị tham gia.