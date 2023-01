Những màu sắc may mắn trong năm 2023: 12 con giáp nên mặc đồ màu gì để tăng vận may?

HHT - Năm Quý Mão được coi là năm tốt, theo văn hóa của người Á Đông. Trong năm nay, những màu sắc nào được coi là may mắn? 12 con giáp nên mặc màu gì thường xuyên để tự tin hơn?

Mỗi năm, có những màu sắc được coi là mang lại nhiều may mắn hơn những màu khác, và mỗi con giáp cũng hợp với những màu sắc khác nhau.

Theo các nhà nghiên cứu phong thủy ở Philippines và theo trang Chinese Zodiac, màu may mắn nhất của năm 2023 là màu xanh lá cây. Ngoài ra là 3 màu khác: Đỏ, hồng và xanh da trời. Đây là những màu nên được đưa thêm vào cuộc sống hằng ngày trong năm Quý Mão 2023, nhưng tất nhiên là không cần phải ngày nào cũng dùng hoặc dùng tất cả mọi thứ đều chỉ có những màu đó.

Bạn có thể mặc những màu may mắn trên để thu hút năng lượng tích cực hoặc có thể dùng phụ kiện, đồ trang trí nhà cửa với những màu may mắn. Và tùy theo việc bạn đang cần điều gì nhất trong cuộc sống thì bạn nên dùng màu sắc phù hợp, theo ý nghĩa của 4 màu sắc may mắn năm 2023:

Xanh lá cây: Mang lại sự xoa dịu, chữa lành, cân bằng cho cơ thể và tâm trí.

Hồng: Mang lại các mối quan hệ tích cực, sự tử tế, giúp đỡ.

Đỏ: Mang lại năng lượng, sự phấn chấn, nhiệt tình.

Xanh da trời: Mang lại sự thông minh, tự tin, thư giãn.

Ngoài ra, 12 con giáp lại có những sắc màu may mắn riêng với nền tảng là 4 màu trên, nên tùy vào việc bạn cầm tinh con gì mà nên thường xuyên mặc đồ theo màu phù hợp để tăng vận may cho mình nhé:

Tuổi Tí: Màu hồng đậm.

Tuổi Sửu: Màu hồng tím.

Tuổi Dần: Màu xanh da trời pastel.

Tuổi Mão: Màu đỏ cam.

Tuổi Thìn: Màu đỏ mận chín.

Tuổi Tị: Màu xanh da trời sẫm.

Tuổi Ngọ: Màu đỏ tươi.

Tuổi Mùi: Màu xanh bạc hà.

Tuổi Thân: Màu tím đỏ.

Tuổi Dậu: Màu xanh lá cây.

Tuổi Tuất: Màu xanh da trời nhạt (xanh hòa bình).

Tuổi Hợi: Màu đỏ nhạt.