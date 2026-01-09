Giải thích nguồn gốc bức ảnh được đồn mang lại may mắn, giới trẻ thi nhau cài đặt

HHTO - Bức ảnh ngẫu nhiên này đang trở thành ảnh đại diện của không ít bạn trẻ tại Việt Nam, được cho là mang đến may mắn trong năm mới 2026. Sự thật thì sao?

Thời gian gần đây, hình ảnh một anh chàng chụp ảnh selfie đang khiến cộng đồng mạng vừa hoang mang, vừa thích thú. Nhiều cư dân mạng đã đổi ảnh đại diện vì cho rằng, hình ảnh này có thể mang đến may mắn cho mình. Trong ảnh, chàng trai đứng trước bối cảnh trò chơi Roblox hoặc Minecraft với biểu cảm vui vẻ, không ngờ rằng giờ đây lại trở thành "điềm lành" của nhiều cư dân mạng trên thế giới.

Bức ảnh được cho là mang đến may mắn, được nhiều cư dân mạng cài đặt.

Nhân vật chính trong bức ảnh "gây bão" mạng xã hội là Max Verstappen, một tay đua F1 người Áo. Anh hiện thuộc biên chế đội F1 Red Bull, từng có 4 lần vô địch thế giới và 71 lần nâng cúp tại các giải đua lớn nhỏ khác nhau. Ngoài ra, Verstappen còn nhiều lần mang đến những chặng đua gay cấn, nghẹt thở, khiến người xem không khỏi bàn tán. Như có lần, anh bị bỏ xa đến hơn 100 điểm nhưng sau đó vẫn rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn 2 điểm, cho thấy nỗ lực không ngừng.

Thế nhưng đó thực chất không phải lý do mà Max Verstappen được người người nhà nhà để làm ảnh đại diện mạng xã hội. Nguồn gốc trào lưu này đến từ một tài khoản trên trang mạng xã hội Tiểu Hồng Thư (Xiaohongshu - Rednote). Người này cho biết sau khi đổi ảnh đại diện tài khoản thành ảnh Max Verstappen, sự nghiệp của người này có bước chuyển biến lạc quan hơn. Nguyên văn bài đăng như sau:

"Sau khi đổi ảnh đại diện thành Max, sự nghiệp của tôi đã gặp nhiều may mắn. Hoặc có lẽ đó chỉ là nỗ lực không ngừng của tôi cuối cùng đã mang về những kết quả tích cực. Nếu bạn xem F1 thì sớm muộn gì bạn cũng sẽ yêu quý Max. Nếu Max luôn chăm chỉ thì bản thân tôi cũng phải chăm chỉ làm việc".

Bài đăng gốc trên Tiểu Hồng Thư.

Trước đó, cư dân mạng đã không ít lần lan truyền những bức ảnh được cho là "có vía may mắn" nếu được cài đặt làm ảnh đại diện mạng xã hội hoặc hình nền điện thoại. Chẳng hạn như ảnh Dương Siêu Việt chắp tay nhắm mắt như đang cầu nguyện, ảnh Lưu Diệc Phi chụp cùng hoa trong phim Đi Đến Nơi Có Gió, hay bất kỳ bức ảnh selfie nào của Nayeon - thành viên nhóm TWICE. Dù chỉ là đồn đoán nhưng những chủ đề này từng một thời gây sốt, từ đó tạo thêm động lực và cảm hứng để giới trẻ phấn đấu học tập, làm việc và tự tạo may mắn cho chính bản thân.