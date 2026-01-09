Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Nestlé thu hồi sữa công thức NAN do nghi nhiễm độc tố, người dùng nên làm gì?

Thục Hân

HHTO - Cơ quan Thực phẩm Singapore (SFA) đã yêu cầu dừng bán 5 lô sữa công thức của Nestlé để kiểm tra sự tồn tại của chất độc cereulide. Nhiều nước thông báo thu hồi sản phẩm, hàng chục nước đã ra cảnh báo về các lô sữa công thức này. Người dùng ở Việt Nam cần lưu ý ra sao?

Lệnh tạm dừng bán 5 lô sữa công thức của Nestlé đã được SFA đưa ra vào tối 8/1 như một biện pháp phòng ngừa để kiểm tra xem các lô sữa đó có nhiễm độc tố cereulide không.

Người tiêu dùng đã mua sản phẩm rồi thì được khuyên không cho trẻ em dùng; những gia đình nào đã cho trẻ em dùng và thấy các em không khỏe thì cần liên lạc với cơ sở y tế ngay, theo SFA, thông tin được đăng trên The Straits TimesCNA.

Thực tế, vào ngày 7/1, Hệ thống Cảnh báo Nhanh về Thực phẩm của Ủy ban châu Âu đã ra thông báo về sữa công thức cho trẻ em và Mạng lưới Cơ quan An toàn Thực phẩm Quốc tế đã làm tương tự vào 8/1.

nan.jpg
Một hộp sữa công thức Nestlé NAN SupremePro HA 3. Ảnh: Nestlé.

Tất cả các sản phẩm bị ảnh hưởng mà SFA thông báo đều từ Thụy Sĩ, với thông tin như sau:

NAN HA 3 SupremePro 800g, lô 53030017C1

NAN HA 2 SupremePro 800g, lô 51420017C4

NAN HA 1 SupremePro 800g, lô 51460017C2

NAN HA 1 SupremePro 800g, lô 51470017C1

NAN HA 3 SupremePro 32g, lô 53030017B1

Cereulide là chất độc được tạo ra bởi một số chủng vi khuẩn Bacillus cereus, có thể gây buồn nôn, nôn, đau bụng và tiêu chảy. Các triệu chứng thường xuất hiện trong khoảng 30 phút đến 6 giờ kể từ khi tiêu thụ thực phẩm bị nhiễm độc, và thường đỡ trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, những người nhạy cảm như trẻ sơ sinh hoặc người bị các bệnh suy giảm miễn dịch dễ gặp biến chứng hơn.

Hiện tại, chưa có các tiêu chuẩn quốc tế về mức độ độc tố cereulide có thể được chấp nhận trong sữa bột cho trẻ em và các thực phẩm khác.

nestle.jpg
Nestlé đã thông báo thu hồi nhiều lô sản phẩm sữa công thức. Ảnh: AFP.

Theo The Straits Times, ngày 5/1, Nestlé đã ra thông báo thu hồi một số lô sữa công thức cho trẻ sơ sinh ở nhiều nước châu Âu. Việc thu hồi này được coi là để phòng ngừa sau khi Nestlé phát hiện “vấn đề về chất lượng” trong một nguyên liệu từ một trong các nhà cung cấp chính của họ.

Đến ngày 8/1, thông báo thu hồi được mở rộng ra châu Phi, châu Mỹ và châu Á. Ít nhất 37 quốc gia đã ra cảnh báo y tế về các loại sữa công thức cho trẻ sơ sinh này. Tuy nhiên, đến hiện tại chưa có báo cáo về người nào bị nhiễm độc.

Nestlé nói họ đã thu hồi các lô sữa công thức SMA, BEBA, NAN và Alfamino vì có khả năng nhiễm cereulide.

Hiện việc này vẫn đang được tiếp tục theo dõi và kiểm tra.

Cập nhật: Nestlé Việt Nam tự nguyện và chủ động thu hồi phòng ngừa 17 lô sữa NAN như sau:

STT
Tên sản phẩm
Mã Lô
Hạn sử dụng (ngày/tháng/năm)
1
 Nestlé NAN INFINIPRO A2 1 400g 51240017A1
 24/04/2027
2
 Nestlé NAN INFINIPRO A2 1 400g 51590017A3
29/05/2027
3
 Nestlé NAN INFINIPRO A2 1 400g 52520017A2
30/08/2027
4
 Nestlé NAN INFINIPRO A2 1 400g 52810017A1
28/09/2027
5
 Nestlé NAN INFINIPRO A2 1 800g 51250017C2
25/04/2027
6
 Nestlé NAN INFINIPRO A2 1 800g 51610017C1
31/05/2027
7
 Nestlé NAN INFINIPRO A2 2 800g 51250017C3
25/04/2027
8
 Nestlé NAN INFINIPRO A2 3 800g 51250017C4
25/04/2027
9
 Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 1 800g 51560017C1
26/05/2027
10
 Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 1 800g 51700017C1
09/06/2027
11
 Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 1 400g 51540017A3
24/05/2027
12
 Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 1 400g 51940017A1
03/07/2027
13
 Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 1 400g 51720017A1
11/06/2027
14
 Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 2 800g 51560017C2
26/05/2027
15
 Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 2 800g 51700017C2
09/06/2027
16
 Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 2 400g 51540017A5
24/05/2027
17
 Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 2 400g 51720017A2
11/06/2027

Người tiêu dùng ở Việt Nam nếu đã hoặc sẽ mua các loại sữa như trên (bao gồm cả các loại sữa mà SFA yêu cầu dừng bán, vì một số người dùng có thể mua hàng từ nước ngoài) thì nên kiểm tra kỹ số lô sản xuất; nếu đang sở hữu sữa có số lô như trong các thông báo thì tạm dừng sử dụng, có thể liên hệ với bên bán để được trả hàng và theo dõi thông báo chính thức tiếp theo từ các cơ quan chức năng.

ft1472.jpg
Thục Hân
