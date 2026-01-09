Pate Cột Đèn Hải Phòng đóng hộp và pate Cột Đèn truyền thống: Phân biệt rõ tránh hiểu lầm

HHTO - Những ngày gần đây, thông tin pate “Cột Đèn Hải Phòng” do Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long sản xuất liên quan đến thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Đáng chú ý, tên gọi sản phẩm này trùng với pate Cột Đèn - một món ăn truyền thống nổi tiếng lâu đời tại Hải Phòng khiến không ít người tiêu dùng hoang mang, lo ngại về chất lượng của đặc sản địa phương.

Sau khi lùm xùm về pate đóng hộp "Cột đèn Hải Phòng" của Công ty Đồ hộp Hạ Long lan truyền trên mạng xã hội, đã xuất hiện những ý kiến cho rằng pate Cột Đèn truyền thống cũng liên quan đến thịt nhiễm bệnh, thậm chí kêu gọi “tẩy chay pate Cột Đèn”. Tuy nhiên, trên thực tế, đây là hai sản phẩm hoàn toàn khác nhau, không có mối liên hệ về nguồn gốc hay quy trình sản xuất.

Theo tìm hiểu, pate “Cột Đèn Hải Phòng” đang được nhắc đến là sản phẩm đồ hộp do Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long sản xuất, có địa chỉ tại số 71 Lê Lai, phường Ngô Quyền, Hải Phòng. Sản phẩm này được phân phối rộng rãi trên thị trường thông qua nhiều kênh bán lẻ, chuỗi siêu thị, bao gồm cả các sàn thương mại điện tử.

Pate “Cột Đèn Hải Phòng” dạng đóng hộp đang được nhắc đến là sản phẩm đồ hộp do Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long sản xuất.

Trong khi đó, pate Cột Đèn truyền thống là món ăn thủ công, do các hộ kinh doanh nhỏ lẻ tại khu vực chợ Cột Đèn (Hải Phòng) chế biến và buôn bán. Sản phẩm này thường được bán trực tiếp tại chợ hoặc các điểm quen thuộc quanh khu vực phố Chùa Hàng. Trải qua nhiều năm, pate Cột Đèn truyền thống đã trở thành một phần trong bản sắc ẩm thực của Hải Phòng, được người dân địa phương và du khách biết đến nhờ hương vị đặc trưng và uy tín truyền miệng.

Một trong những cửa hàng Pate Cột Đèn truyền thống tại phố Chùa Hàng (Hải Phòng).

Việc trùng tên gọi giữa một sản phẩm đồ hộp công nghiệp và một món ăn truyền thống đã vô tình gây ra sự đánh đồng, ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của pate Cột Đèn - đặc sản lâu đời của Hải Phòng. Trong bối cảnh thông tin lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, việc phân biệt rõ ràng giữa pate “Cột Đèn Hải Phòng” đóng hộp và pate Cột Đèn truyền thống là điều cần thiết, nhằm tránh hiểu nhầm cho người tiêu dùng, đồng thời bảo vệ giá trị của một món ăn đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ.