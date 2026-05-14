NSƯT Thành Lộc sợ "lép vế" trước NSND Lê Khanh trong "Một Thời Ta Đã Yêu"

HHTO - Lần đầu "nên duyên" cùng NSND Lê Khanh trên màn ảnh rộng, NSƯT Thành Lộc hài hước chia sẻ áp lực và nỗi sợ "lép vế" trước người bạn thân trong dự án điện ảnh mang tên "Một Thời Ta Đã Yêu".

Lấy bối cảnh một thành phố biển những năm 2000, phim điện ảnh Một Thời Ta Đã Yêu mở đầu bằng câu chuyện của cậu thanh niên 18 tuổi tên Bảo và cuộc gặp gỡ với Quỳnh - một cựu người mẫu trưởng thành, quyến rũ. Tác phẩm không chỉ phác họa một mối tình mang màu sắc hoài niệm mà còn đan xen yếu tố gia đình cùng những góc khuất trong hành trình trưởng thành của mỗi nhân vật. Trong dự án này, NSƯT Thành Lộc đảm nhận vai cha của Bảo, một người cha tâm lý, hết mực yêu thương và luôn ủng hộ con trai theo đuổi đam mê.

Chia sẻ về lý do gật đầu tham gia Một Thời Ta Đã Yêu, "phù thủy sân khấu" cho biết bản thân luôn giữ nguyên tắc đặt chất lượng kịch bản lên hàng đầu. Theo nam nghệ sĩ, sự khác biệt lớn nhất giữa sân khấu và điện ảnh nằm ở khả năng nhìn nhận tổng thể tác phẩm trong quá trình sản xuất. Nếu trên sân khấu, người nghệ sĩ có thể lập tức đo lường được hiệu ứng của vở diễn, thì với điện ảnh, diễn viên chỉ có thể nỗ lực hoàn thành trọn vẹn phần việc của mình và chờ đợi bản dựng cuối cùng.

"Một khi đã thích kịch bản, tôi không quan trọng vai lớn hay nhỏ. Trong một dự án hoàn hảo, bất kỳ vị trí nào cũng góp phần làm cho tác phẩm hay hơn", NSƯT Thành Lộc khẳng định. Nam nghệ sĩ cho rằng khi đạo diễn gửi lời mời, họ đã tính toán mức độ đóng góp của từng vai diễn, và nhiệm vụ cốt lõi của diễn viên là làm đúng sứ mệnh được giao.

Đề cập đến quá trình hóa thân, NSƯT Thành Lộc thừa nhận thử thách lớn nhất xuất phát từ việc bản thân chưa từng trải qua đời sống làm cha ngoài đời thực để lấy kinh nghiệm. Thêm vào đó, sự khắt khe của đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa cũng yêu cầu ê-kíp duy trì sự tập trung cao độ. Nam diễn viên tiết lộ một phân cảnh tìm sách chỉ kéo dài khoảng 3 giây trên màn ảnh nhưng bản thân phải thực hiện lại nhiều lần theo yêu cầu của đạo diễn.

Một Thời Ta Đã Yêu cũng là bộ phim đánh dấu lần đầu tiên NSƯT Thành Lộc và NSND Lê Khanh "nên duyên" trên màn ảnh. Dù là những người bạn thân thiết lâu năm ngoài đời, cả hai lại hiếm khi trò chuyện trong giờ làm việc. Lý giải điều này, nam nghệ sĩ cho biết mỗi người đều ý thức việc duy trì không gian tĩnh lặng để nuôi dưỡng tâm lý nhân vật một cách trọn vẹn.

Trái ngược với sự trầm tĩnh của bạn diễn, NSND Lê Khanh lại là nhân tố làm sôi động trường quay và trực tiếp hỗ trợ, tập huấn diễn xuất cho dàn diễn viên trẻ. Nhắc đến người đồng nghiệp thân thiết, NSƯT Thành Lộc hài hước thừa nhận bản thân có phần sợ "lép vế" khi đứng chung khung hình. Nam diễn viên đồng thời bày tỏ sự nể phục và dành nhiều lời khen ngợi cho sức hút của NSND Lê Khanh qua các hình tượng "người mẹ quốc dân" rất thành công trên màn ảnh thời gian gần đây.