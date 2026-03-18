Nữ sinh lớp 7 uống thuốc trừ sâu: Hoàn cảnh xót xa, nghi vấn bị bạo lực học đường

HHTO - Mới đây, một nữ sinh lớp 7 tại Hưng Yên phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, nghi do uống thuốc trừ sâu. Vụ việc không chỉ khiến dư luận bàng hoàng mà còn dấy lên lo ngại về bạo lực học đường và những tổn thương tâm lý âm thầm trong môi trường giáo dục.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra tại xã Quang Hưng (tỉnh Hưng Yên). Nữ sinh P.T.T.H., học lớp 7 tại Trường THCS Quang Hưng, được gia đình phát hiện có biểu hiện đau bụng dữ dội, nôn ói vào trưa 16/3. Ngay sau đó, em được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nghi ngộ độc. Các bác sĩ xác định khả năng cao nữ sinh đã uống thuốc trừ sâu trước đó. Sau quá trình xử lý tích cực, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần theo dõi thêm do ảnh hưởng của độc tố.

Thông tin từ gia đình cho biết, nữ sinh có hoàn cảnh rất khó khăn khi mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, hiện sống cùng ông bà nội đã ngoài 80 tuổi.

Nữ sinh P.T.T.H. nhập viện cấp cứu sau khi uống thuốc trừ sâu. (Ảnh: Gia đình cung cấp cho báo chí)

Đáng chú ý, trong thời gian gần đây, em được cho là đã phải chịu áp lực lớn từ môi trường học đường. Gia đình phản ánh H. thường xuyên bị một số bạn trêu chọc, đặt biệt danh, chỉnh sửa hình ảnh mang tính xúc phạm và lan truyền trên mạng. Không chỉ vậy, em còn nhận được nhiều tin nhắn ẩn danh với nội dung tiêu cực. Dù đã nhiều lần chia sẻ với giáo viên và nhà trường, nhưng theo gia đình, sự việc chưa được xử lý triệt để. Áp lực kéo dài được cho là nguyên nhân khiến nữ sinh rơi vào trạng thái bế tắc tâm lý.

Sau khi được cấp cứu kịp thời, nữ sinh đã tỉnh lại. Tuy nhiên, theo người thân của nữ sinh, em vẫn trong trạng thái hoảng loạn, sợ hãi, dễ bật khóc khi tiếp xúc với người lạ.

Hiện em tiếp tục được theo dõi sức khỏe và hỗ trợ tâm lý để ổn định tinh thần.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ngày 18/3, Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên đã gửi văn bản yêu cầu nhà trường phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ nguyên nhân. Cơ quan chức năng cũng yêu cầu rà soát lại môi trường học đường, xử lý nếu có hành vi bạo lực, cô lập học sinh; đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn tâm lý cho học sinh.